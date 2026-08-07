"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ร่วมทัพ "ฮอนด้า ทีม เอเชีย" รับโอกาสทองลงบิด โมโตทรี ครั้งแรกที่ ซิลเวอร์สโตน

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 12 รายการ บริติช กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ ที่ สนาม ซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต สหราชอาณาจักร โดยนับเป็นสนามแรกในการเริ่มต้นฤดูกาลหลัง หลังจากที่พักการแข่งขันไปร่วม 1 เดือนเต็มๆ
หนึ่งในไฮไลต์ของแฟนๆ ชาวไทย ในสุดสัปดาห์นี้คือ "ฮอนด้า ทีม เอเชีย" ได้ประกาศอย่างเป็นทางการมอบโอกาสทองให้นักบิดดาวรุ่งชาวไทยอย่าง "ไม้คิว" เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งแรกในชีวิต และจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวได้ลงบิดในสนามสุดคลาสสิคแห่งนี้ ซึ่งจะลงแข่งขันแทน “เซน มิตานิ” ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่น
โดยหลังจากที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลก 2 รายการอย่าง โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 และ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 ด้วยการคว้า 2 โพเดียมมาครอง และยังเดินหน้าคว้าแต้มต่อเนื่อง รวมไปถึงพัฒนาการในการขี่และทำงานร่วมกับทีม ส่งผลให้ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ได้รับโอกาสจากทีมเพื่อลงแข่งขันใน โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในสุดสัปดาห์นี้
โอกาสทองครั้งนี้จะทำให้นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้พิสูจน์ตัวเองใน โมโตทรี ซึ่งเป็นด่านสำคัญที่รวมดาวรุ่งฝีมือดีของโลกกว่า 30 คน เพื่อแสดงผลงานว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับการแข่งขันระดับสูงของโลกได้หรือไม่ โดยหากสามารถทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสถูกเลือกให้ขยับขึ้นสู่การแข่งขัน โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ แบบเต็มฤดูกาลในอนาคตได้เช่นกัน
ขณะที่ทีมใหญ่ของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในรุ่น โมโตจีพี ก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่หลังพักครึ่งฤดูกาล 1 เดือนเต็ม โดยทั้ง “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 และทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ต่างก็มีความกระหายที่จะลงไล่ล่าผลงานให้ทีม
เช่นเดียวกับ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิลเลียนหมายเลข 10 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ และ “คาล ครัทช์โลว” นักบิดจอมเก๋าชาวอังกฤษหมายเลข 35 ที่จะได้รับโอกาสลงบิดต่อเนื่องให้กับ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในสนามนี้
ทั้งนี้ ศึก บริติช กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ ส่วนการแข่งขันรอบเมนเรซจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทู 17.15 น. ต่อด้วย โมโตจีพี 19.00 น. และปิดท้ายด้วย โมโตทรี 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย รับชมถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH