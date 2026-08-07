"วินิซิอุส" หักอกอาร์เซนอล ต่อสัญญา รีล มาดริด 6 ปี

วินิซิอุส จูเนียร์ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังบราซิเลียน ตกลงต่อสัญญา รีล มาดริด เป็นเวลา 6 ปี เรียบร้อยแล้ว
กองหน้าวัย 26 ปี เข้าสู่ 12 เดือนสุดท้ายของสัญญาเดิม และถูกเชื่อมโยงกับ อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผานมา
อย่างไรก็ตาม "ราชันชุดขาว" ประกาศวันพฤหัสบดี (6 ส.ค.) ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงขยายสัญญาจนถึง 30 มิถุนายน 2032
วินิซิอุส โพสต์ข้อความบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ "8 ปีที่ (ซานติอาโก) เบร์นาบิว ช่างสั้นเหลือเกิน ขออีก 6 ปี และตลอดกาล"
การเจรจาสัญญาใหม่ติดขัดมาตลอด กระทั่ง "ลอส บลังกอส" ยื่นข้อเสนอใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (5 ส.ค.) โดยเข้าใจว่า วินิซิอุส พอใจฉบับนี้
วินิซิอุส ย้ายจาก ฟลาเมงโก สู่ถิ่นซานติอาโก เบร์นาบิว ปี 2018 ลงเล่น 375 ยิง 128 ประตูทุกรายการ คว้าแชมป์ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2 สมัย, ลา ลีกา สเปน 3 สมัย และ โกปา เดล เรย์ 1 สมัย
ความเคลื่อนไหวอื่นๆ มาดริด ยังประกาศคว้า ยาน ดิโอม็องเด ปีกอนาคตไกล อาร์เบ ไลป์ซิก ค่าตัว 140 ล้านยูโร (มากกว่า 5,340ล้านบาท) เซ็นสัญญากัน 7 ปี ทุบสถิติค่าตัวแพงสุดของ จู๊ด เบลลิงแฮม ย้ายจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 134 ล้านยูโร (มากกว่า 5,100 ล้านบาท) ปี 2023