ตัวแทน JB League รุ่น 11 ปี ประเดิมสนามหรู ถล่ม GnG จากฮ่องกง 58-9 ด้วยกฎ Mercy Rule ศึก World Youth Championship 2026

เปิดฉากได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับนานาชาติรายการ World Youth Championship 2026 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2026 โดยทีมตัวแทนจาก Junior Ballers League หรือ JB League รุ่นอายุ 11 ปี สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดประเดิมสนาม
ในเกมแรก ตัวแทนจาก JB League ลงสนามพบกับทีม GnG จากฮ่องกง รูปเกมเป็นทางฝั่งตัวแทนจากไทยที่เล่นได้อย่างโดดเด่น คุมจังหวะเกมรุกได้อย่างเฉียบขาดและมีเกมรับที่เหนียวแน่น ทำให้สามารถทำแต้มทิ้งห่างคู่แข่งไปได้อย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดสามารถจบเกมเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 58 ต่อ 9 ซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะตามกฎ Mercy Rule หรือกฎการยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาเมื่อคะแนนทิ้งห่างกันตามที่ทัวร์นาเมนต์กำหนด ถือเป็นการเปิดหัวทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การแข่งขัน World Youth Championship 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมทีมเยาวชนชั้นนำจากหลากหลายประเทศ การคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดในนัดแรกนี้ถือเป็นการเรียกความมั่นใจและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับทีมในการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไป ตัวแทนจาก JB League รุ่นอายุ 11 ปี จะลงสนามพบกับทีม ISLA United ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026 เวลา 11.00 น.
แฟนบาสเกตบอลสามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามเชียร์ทีมตัวแทนเยาวชนจาก JB League ในการแข่งขันนัดที่เหลือ เพื่อลุ้นสร้างชื่อเสียงและโชว์ศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
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