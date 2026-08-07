ซ้อมน้อยแต่พร้อมสู้ “ปตท.” ยอดนักมวยไทย ควงแฟนสาวเข้ายิม ก่อนลุยท้าความอึดศึกฟิตเนสระดับโลก HYROX

“ปตท. อภิชาติฟาร์ม” ยอดนักมวยไทยสายบู๊ เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเอง ด้วยการควงแฟนสาวลงแข่งขันศึกฟิตเนสระดับโลก BYD HYROX Bangkok ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งถือเป็นการแข่งขัน HYROX ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 22,000 คนจากทั่วโลกในแมตช์นี้
ล่าสุด เจ้าตัวได้เผยคลิปผ่านโซเชียลมีเดียของตนเอง เป็นบรรยากาศการซ้อมร่วมกับแฟนสาวตามโปรแกรมของเทรนเนอร์ โดยยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า เพิ่งจะมีโอกาสเข้ายิมฝึกซ้อมด้วยกันเพียงครั้งเดียว และเมื่อนับรวมทั้งหมดแล้ว จะมีเวลาฝึกซ้อมจริงเพียงประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนลงแข่งขัน
แม้จะมีเวลาซ้อมน้อยกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอย่างมาก แต่ด้วยพื้นฐานความแข็งแกร่งและหัวใจนักสู้ของ “ปตท.” ทำให้แฟนๆยังเชื่อว่าเจ้าตัวและแฟนสาวจะสร้างผลงานได้อย่างที่คาดหวังในเวที HYROX หนึ่งในการแข่งขันที่ทดสอบทั้งพละกำลัง ความอึด และความฟิตแบบรอบด้าน