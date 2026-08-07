“เต้ ธามัน” อดีตบอยแบนวงดราก้อนไฟว์หายตัว หลังปั่นจักรยานคู่ใจออกจากบ้านตั้งแต่ตี 4

สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงยุค 2000 เมื่อ “เต้” ธามัน เต้พันธ์ อดีตสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดัง Dragon5 ได้หายตัวไป พร้อมจักรยานคู่ใจอย่างปริศนา ภายหลังปั่นออกจากหมู่บ้านในช่วงเช้ามืดของวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ก่อนจะขาดการติดต่อไป
ทั้งนี้แฟนเพจเฟซบุ๊ค JS100 แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยติดตามตัว โดยระบุว่า ”เต้”ออกจากหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 ปิ่นเกล้า-จรัญฯ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเส้นทางได้เป็นครั้งสุดท้าย ขณะปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7
สำหรับ “เต้” มีส่วนสูงประมาณ 185 เซนติเมตร แต่ยังไม่ทราบการแต่งกายในวันที่หายตัว ขณะที่ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้เร่งประสานเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนเพื่อติดตามหาอย่างเต็มที่
ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็น “เต้” ธามัน เต้พันธ์ หรือมีข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ JS100 โทร. *1808 หรือ 1137 เพื่อช่วยให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย