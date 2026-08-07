"โค้ชหมี” ไม่คาดคิดไทยแพ้รัสเซียขาด 1-7 ส่งท้ายศึกฟุตซอลคอนติเนลตัล 2026

“โค้ชหมี” รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตซอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตซอล คอนติเนนทัล ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ 2026 เกมสุดท้าย ที่ทีมชาติไทย แพ้ รัสเซีย ไป 1-7 ทำให้จบด้วยการเป็นอันดับ 3 ของรายการนี้
“ถ้ามองตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ เราทำได้ดีอยู่ประมาณสองเกมครึ่ง แต่แน่นอนว่าเกมที่ผ่านมากับเวียดนาม เรามีข้อผิดพลาดในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งส่วนหนึ่งก็ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้เล่นในเกมวันนี้” โค้ชหมี กล่าว
“สำหรับเกมนี้เราเตรียมตัวกันมาเต็มที่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นอย่างที่คิด ช่วงต้นเกมเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีและมาเสียประตูเร็ว ทำให้หลังจากนั้นเกิดข้อผิดพลาดตามมา ขณะที่รัสเซียวันนี้เล่นด้วยความมุ่งมั่นและกดดันเราอย่างหนัก ส่วนเราเองยังไม่กล้าที่จะเล่นในแบบของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น จึงต้องยอมรับว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้”
“หลังจากนี้เราต้องกลับไปทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาด แม้ทัวร์นาเมนต์นี้เราจะไม่ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการ แต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีคือผู้เล่นหลายคนได้โอกาสลงสนาม ได้เก็บประสบการณ์จากการเจอกับทีมระดับสูง รวมถึงมีผู้เล่นบางคนที่แสดงศักยภาพและก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีม ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมต่อไป”
จากการที่ทีมฟุตซอลไทย พ่าย รัสเซีย ไป 1-7 ทำให้จบอันดับ 3 ของรายการ คอนติเนนทัล ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ ส่วนรัสเซีย คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี 8 แต้มเท่ากับ เวียดนาม แต่ประตูได้เสียดีกว่า
หลังจากนี้ ฟุตซอลไทย จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงาน และเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอล ในมหกรรม เอเชียน อินดอร์ เกมส์ 2026 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนธันวาคม 2569