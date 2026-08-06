ฟุตซอลไทย พ่าย รัสเซีย 1-7 ส่งท้ายศึกคอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี การแข่งขันฟุตซอล Continental Futsal Championship 2026 นัดที่สี่ ฟุตซอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 11 ของโลก ลงสนามพบกับ รัสเซีย ทีมอันดับ 7 ของโลก
ฟุตซอลไทยลงเตะไปแล้ว 3 เกม โดยชนะ นิวซีแลนด์ และ อัฟกานิสถาน และล่าสุดเสมอกับ เวียดนาม ทำให้มี 7 คะแนน โดยเกมนี้จะต้องเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะเป็นแชมป์รายการนี้ทันที เกมนี้ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม ส่ง 5 คนแรก ประกอบไปด้วย ธีระวัตร แก้ววิลัย (GK), วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, รณชัย จูงวงษ์สุข, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ และ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ
เริ่มเกมมาแค่ 2 นาที รัสเซีย นำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ ไทย เสียบอลกลางทางและเป็น มิคฮาอิล มอสคาเลฟ ได้หลุดไปยิงเข้าไป
ไทยเริ่มตั้งเกมได้ และนาทีที่ 7 มาได้ลุ้นจากจังหวะที่ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ไหลปาดหน้าโกลให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ชาร์จ แต่ไม่โดนพลาดโอกาสตีเสมอ
นาทีที่ 9 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากลูกเตะมุมที่ยกมาให้ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ได้วอลเลย์ด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไป
นาที 14 รัสเซียนำห่างเป็น 2-0 จากลูกคิกอินที่งัดมาแล้วเป็น มิคฮาอิล มอสคาเลฟ ล็อคเข้าขวาแล้วยิงเข้าไป
นาที 17 ไทยไล่มาเป็น 1-2 จากบอลยาวของ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ และเป็น ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ พักอกแล้ววิ่งไปจิ้มด้วยขวาเข้าไป
นาที 20 รัสเซีย นำห่างเป็น 3-1 จากจังหวะที อาร์เต็ม นิอาซอฟ จ่ายบอลให อเล็กซานเดอร์ ปิโรกอฟ ตัดไปรับบอล แล้วจ่ายให้ อันเดรย์ ปอนกราดอฟ ยิงง่ายๆ เข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาที 22 รัสเซีย มาได้จุดโทษ จากจังหวะแฮนด์บอลของ อิทธิชา ประภาพันธ์ ก่อนที่ อาร์เตม อันทอชกิน ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ รัสเซีย นำห่างเป็น 4-1
นาที 23 ไทยได้ลุ้นจากคิกอิน ที่เชาว์วาลา ศรีอาวุธ ได้ยิงยัดไปแฉลบบอลเด้งไปชนคานออกหลังไป
นาที 25 รัสเซียได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ มิคฮาอิล มอสคาเลฟ ครอสให้ อันเดรย์ ปอนกราตอฟ วอลเลย์ด้วยขวาไปชนเสา
นาที 28 ไทยน่าได้ประตู จากจังหวะที่ อิทธิชา ประภาพันธ์ จ่ายบอลให้ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ แต่งเข้าขวาแล้วยิงติดเซฟ
และนาทีเดียว จากลูกเตะมุมของไทยที่โดนตัดและเป็น อันเดรย์ ปอนกราตอฟ ที่ได้หลุดไปยิงให้ รัสเซีย นำห่างเป็น 5-1
หลังจากนั้นไทยก็เล่นพาวเวอร์เพลย์ทันที และนาทีที่ 30 เป็น อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้ลองยิงไกลด้วยขวาแต่ก็ยังไปติดเซฟอีก
นาที 32 ไทยได้ลุ้นจากจังหวะยิงของ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ แต่ก็ยังไปติดเซฟอีกครั้ง
นาที 39 พาวเวอร์เพลย์ไทยเสียบอลกลางและเป็น กริกอรี วาลีเอฟ ที่ตัดได้ก่อนยิงสวนเข้าไปให้ สกอร์ห่างเป็น 6-1
นาที 40 พาวเวอร์เพลย์ไทยเสียบอลอีกครั้ง และเป็น อเล็กซานเดอร์ ปีโรกอฟ ที่ยิงเข้าไปให้ รัสเซียหนีห่างเป็น 7-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลไทย พ่าย รัสเซีย ไป 1-7 จบอันดับ 3 ของรายการ คอนติเนนทัล ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ ส่วนรัสเซีย คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี 8 แต้มเท่ากับ เวียดนาม แต่ประตูได้เสียดีกว่า
โดยหลังจากนี้ ฟุตซอลไทย จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงาน และเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอล ในมหกรรม เอเชียน อินดอร์ เกมส์ 2026 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนธันวาคม 2569