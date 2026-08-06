เมกาบางนา จับมือ IKEA, LULULEMON และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดงานวิ่ง "POWER RUN" ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมสร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน วันที่ 22 ส.ค. 69 ที่เมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ตอกย้ำแนวคิดการเป็น ACTIVE LIFESTYLE DESTINATION โดยร่วมกับ IKEA, LULULEMON และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชวนผู้รักสุขภาพและการออกกำลังกายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "POWER RUN" กิจกรรมวิ่งคอมมูนิตี้ครั้งแรกในประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 4 พันธมิตร เพื่อเปิดประสบการณ์การวิ่งรูปแบบใหม่ในบรรยากาศที่ผสานการออกกำลังกายเข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 7.00 น. ณ MAIN ENTRANCE ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น
"POWER RUN" ถือเป็นการเปิดตัวกิจกรรมวิ่งรูปแบบใหม่ครั้งแรกของเมกาบางนา ตอกย้ำการเป็น ACTIVE LIFESTYLE DESTINATION ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมครั้งนี้จะพลิกโฉมพื้นที่ภายในอิเกียบางนา ให้กลายเป็น RUNNING VENUE ที่มอบประสบการณ์การวิ่งในบรรยากาศที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมผสานความร่วมมือกับ LULULEMON ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นำทีมแพทย์ฉุกเฉินมาคอยสแตนบายดูแลความปลอดภัยให้กับเหล่านักวิ่งตลอดเส้นทางตลอดทั้งกิจกรรม อีกทั้งยังมี HEALTH TALKS โดยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ “วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บ” พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อให้ทุกก้าวของการวิ่งเป็นประสบการณ์ที่สนุก ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้จะพาเหล่านักวิ่งร่วมสัมผัสเส้นทางวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ โดยเริ่มต้นจากบริเวณ MAIN ENTRANCE เมกาบางนา ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของศูนย์การค้า จากนั้นวิ่งท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวของ MEGA PARK และเข้าไปวิ่งกันต่อใน อิเกียบางนา ซึ่งเป็น RUNNING VENUE สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางภายในสโตร์ในมุมมองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อนวิ่งเข้าสู่เส้นชัย
นอกจากความสนุกและสุขภาพดีจากการวิ่งออกกำลังกาย ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษจากพันธมิตรทั้ง 4 แบรนด์ อาทิ กระเป๋า MEGA SHOPPING BAG ดีไซน์เก๋มูลค่า 299 บาท จากเมกาบางนา, ของที่ระลึกสุดพิเศษ เฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น จาก อิเกียบางนา, SURPRISE & DELIGHT จาก LULULEMON และ CHECK-UP & VITAMIN DRIP VOUCHERS จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม POWER RUN ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ผ่านลิงก์ https://www.eventbrite.com/e/power-run-tickets-1995059609999 (รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ครั้งสำคัญของวงการ COMMUNITY RUNNING ในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 ณ เมกาบางนา
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