ผลงานครึ่งฤดูกาลของ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
นักบิดดาวรุ่งไทย “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ และเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกันหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเข้มข้นมาแล้วในปี 2025 ที่ผ่านมา โดยนักแข่งดาวรุ่งไทยมีการพัฒนาทักษะการแข่งขัน ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการควบคุมโภชนาการอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาเรื่องการสื่อสารกับทีมงานอันจะนำมาซึ่งผลงานในสนามที่ดีตามความตั้งใจ
สำหรับรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ นักแข่งทุกคนจะได้รับรถสเปคเดียวกันทำให้ผลการแข่งขันจะตัดสินกันจากทักษะและฝีมือของตัวนักแข่งเป็นหลัก โดยในฤดูกาลนี้ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างร้อนแรง เมื่อสามารถคว้าโพเดียมแรกในรายการนี้มาครองได้จากการจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 3 ในเรซเปิดฤดูกาลที่ เฆเรซ ประเทศสเปนท่ามกลางการแข่งขันที่สุดดุเดือด ก่อนที่ในเรซต่อมานักแข่งดาวรุ่งไทยยังสามารถรักษามาตรฐานคว้าอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมมาเพิ่มอีก 9 คะแนน
ศึกเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ สนามที่ 2 เลอม็องส์ ราวด์ ประเทศฝรั่งเศส "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องพบกับสถานการณ์สุดท้าทายแม้จะสามารถจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 7 ได้ในเรซแรก เก็บคะแนนสะสมเพิ่มมาได้ 9 คะแนน แต่ในเรซที่ 2 นักแข่งดาวรุ่งไทยเร่งเกมจนพลาดล้ม
สนามที่ 3 มูเจลโล ราวด์ ประเทศอิตาลี "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องพบกับความเข้มข้นดุเดือดตั้งแต่รอบฝึกซ้อมจนไปถึงรอบคัดเลือก อีกทั้งสนามแห่งนี้ยังเป็นสนามที่ต้องใช้ทักษะสูง แต่สุดท้ายแล้วนักแข่งไทยก็ยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อสามารถฝ่าอุปสรรคจนคว้าอันดับที่ 13 ในเรซแรกก่อนจะพลิกสถานการณ์มาคว้าอันดับที่ 6 ได้ในเรซที่ 2 เก็บคะแนนสะสมรวม 13 คะแนน
สนามที่ 4 แอสเซ่น ราวด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมโดยในเรซแรกออกสตาร์ตเป็นลำดับที่ 9 แต่ก็สามารถหาจังหวะเร่งแซงจนมาจบการแข่งขันด้วยอันดับ 6 เก็บคะแนนสะสมไป 10 คะแนน เรซที่สอง "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตด้วยลำดับที่ 11 ก่อนจะพุ่งทะยานคว้าท็อป 5 เก็บคะแนนสะสมไป 11 คะแนน
ล่าสุดในสนามที่ 5 ซัคเซนริง ราวด์ ประเทศเยอรมนี นักแข่งไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งแซงจากการออกสตาร์ตในลำดับที่ 22 จนมาจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 3 คว้าโพเดียมมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ก่อนที่ในเรซต่อมาจะยังคงรักษามาตรฐานจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 11 เก็บคะแนนสะสมได้อย่างต่อเนื่อง
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” มีคะแนนสะสมในรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ รวมทั้งหมด 89 คะแนนอยู่อันดับที่ 6 ของตารางแข่งขันประจำฤดูกาล โดยจะเหลือการแข่งขันอีก 2 สนาม ที่มิซาโน ราวด์ วันที่ 11-13 กันยายน และที่เรดบูล ริง วันที่ 19-20 กันยายนนี้
ด้านรายการเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่จะใช้รถแข่งสเปคเดียวกับรถที่เคยใช้แข่งขันในระดับโมโตทรี เพื่อเป็นการฝึกฝนให้บรรดานักแข่งดาวรุ่งได้เรียนรู้รายละเอียดการเซตติ้งรถที่มีความซับซ้อนสูงนั้น "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ก็พัฒนาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันโดยสร้างสถิติเก็บคะแนนสะสมได้ทุกเรซ
เริ่มจากสนามแรก มงต์เมโล ราวด์ ประเทศสเปน "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เริ่มต้นฤดูกาลด้วยความร้อนแรงคว้าอันดับที่ 6 เก็บคะแนนสะสม 10 คะแนนจากนั้นในเรซต่อมานักแข่งไทยก็ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นก่อนจะจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 12 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 4 คะแนน
สนามที่ 2 เอสโตริล ราวด์ ประเทศโปรตุเกส นักแข่งไทยทำผลงานรอบคัดเลือกได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อสามารถคว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่นมาครองได้ ก่อนที่จะขับเคี่ยวกับดาวรุ่งระดับโลกอย่างเข้มข้นจนจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 9 คะแนน
สนามที่ 3 เฆเรซ ราวด์ ประเทศสเปน "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ยังคงมีพัฒนาการผลงานที่น่าพอใจเมื่อบิดบู๊อย่างสุดมันส์แซงไปมาหลายจังหวะก่อนจะสามารถจบการแข่งขันด้วยอันดับ 10 และอันดับที่ 6 เก็บคะแนนสะสมรวม 16 คะแนน
ล่าสุดสนามที่ 4 มัญญี-กูร์ ราวด์ ประเทศฝรั่งเศส นักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกเมื่อสามารถคว้ากริดสตาร์ตอันดับที่ 2 ก่อนที่ในเรซการแข่งขัน "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” พลิกสถานการณ์จนจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 8 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 8 คะแนน
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” มีคะแนนสะสมในรายการเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ รวมทั้งหมด 47 คะแนนอยู่อันดับที่ 9 ของตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาล โดยจะเหลือการแข่งขันอีก 3 สนาม 6 เรซ โดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ บาเลนเซีย ประเทศสเปน วันที่ 4-6 กันยายน 2026