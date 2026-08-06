ปรับโฉมใหม่ บอล Carabao 7-a-Side Cup 2026 แข่งระบบลีกคัดแชมป์ไปดูบอลคาราบาว คัพ

"คาราบาว" สร้างเวทีแห่งโอกาสของคนรักฟุตบอล เปิด Carabao 7-a-Side Cup 2026 (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) จากสนามบ้านเรา...สู่สนามเวมบลีย์ ปรับรูปแบบการแข่งขันสู่ระบบลีก 16 สนามฟุตบอลพันธมิตรทั่วประเทศ เฟ้นหาตัวแทนสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมพาแชมป์ไปดูแชมป์ Carabao Cup Final (คาราบาว คัพ ไฟนอล) 2026/27 ที่สนามเวมบลีย์ ประเทศอังกฤษ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตอล Carabao 7-a-Side Cup 2026 (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) ที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ อารีน่า ลาดพร้าว 80
สำหรับปีนี้ การแข่งขันฟุตอล Carabao 7-a-Side Cup 2026 (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) ก้าวสู่ปีที่ 5 ทาง "คาราบาว" ตอกย้ำบทบาท "เครื่องดื่มของแฟนฟุตบอล" เดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทย ให้เป็น เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ทีมฟุตบอลชุมชน หรือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอล ได้ร่วมไล่ล่าความฝัน ภายใต้แนวคิด "จากสนามบ้านเรา...สู่สนามเวมบลีย์" เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอล Carabao Cup Final (คาราบาว คัพ ไฟนอล) ฤดูกาล 2026/27 ที่ สนามเวมบลีย์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
ปีนี้ Carabao 7-a-Side Cup (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็น ระบบลีก โดยจัดการแข่งขันผ่าน สนามฟุตบอลพันธมิตร 16 สนามทั่วประเทศ สนามละ 12 ทีม รวมทั้งสิ้น 192 ทีม เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักฟุตบอลจากทุกภูมิภาคได้ร่วมแข่งขันในสนามของตนเอง ก่อนเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทย
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "Carabao 7-a-Side Cup (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอลอีกหนึ่งรายการ แต่เราตั้งใจสร้างเวทีแห่งโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในฟุตบอล ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ และมีโอกาสก้าวจากสนามฟุตบอลใกล้บ้าน สู่ประสบการณ์ระดับโลกที่สนามเวมบลีย์ เพราะเราเชื่อว่าความฝันไม่ควรถูกจำกัดไว้เฉพาะนักฟุตบอลอาชีพ"
การแข่งขันปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Local Pride (โลคอล ไพรด์) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฟุตบอลในทุกภูมิภาค โดยสนามฟุตบอลพันธมิตรทั้ง 16 แห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในพื้นที่ และร่วมเฟ้นหาตัวแทนของสนามฟุตบอลพันธมิตร เพื่อก้าวสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด "จากสนามบ้านเรา...สู่สนามเวมบลีย์"
นอกจากนี้ คาราบาวยังได้ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันด้วยการคัดเลือกสนามฟุตบอลพันธมิตรที่มีคุณภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขัน พร้อมต่อยอดการสนับสนุน Carabao Cup (คาราบาว คัพ) นำประสบการณ์ระดับโลกมาสู่วงการฟุตบอลไทย โดยร่วมมือกับ English Football League (EFL) ออก Certificate (เซอร์ทิฟิเคท)การันตีคุณภาพ พร้อมมอบโล่รับรองมาตรฐานสนามจากคาราบาวเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และร่วมมือกับ สยามสปอร์ต (Siamsport) ในฐานะ พันธมิตรด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนักฟุตบอลสมัครเล่นจากทั่วประเทศ สร้างแรงบันดาลใจ และขยายการเข้าถึงกลุ่มคนรักฟุตบอลในวงกว้าง
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คาราบาวเตรียมจัดกิจกรรมฟุตบอลและความบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเชิญ ตำนานนักฟุตบอลระดับโลก มาร่วมสร้างสีสัน พบปะแฟนบอล และร่วมเฉลิมฉลองการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังมีการจับฉลากมอบสิทธิ์ให้เจ้าของสนามฟุตบอลพันธมิตรจำนวน 4 สนาม ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน Carabao Cup Final (คาราบาว คัพ ไฟนอล) ฤดูกาล 2026/27 ที่ ประเทศอังกฤษ เพื่อสะท้อนความเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกัน
สำหรับทีมชนะเลิศ Carabao 7-a-Side Cup 2026 (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) นอกจากจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยและเหรียญรางวัลแล้ว ยังได้สิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอล Carabao Cup Final (คาราบาว คัพ ไฟนอล) ฤดูกาล 2026/27 ที่ สนามเวมบลีย์ ประเทศอังกฤษ แบบยกทีม ภายใต้แนวคิด "แชมป์ไปดูแชมป์"
"เราอยากให้ทุกคนเชื่อว่า สนามฟุตบอลใกล้บ้านของคุณ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่สนามเวมบลีย์ เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาของทุกคน และ Carabao 7-a-Side Cup (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) คือเวทีที่เปิดโอกาสให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นได้จริง"
การแข่งขัน Carabao 7-a-Side Cup 2026 (คาราบาว เซเว่น อะ ไซด์ คัพ 2026) จะเปิดรับสมัครจำนวน 192 ทีมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2569 ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 10 มกราคม 2570 ที่ จังหวัดภูเก็ต ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน กติกา และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: Carabao Sports และ www.carabao.co.th