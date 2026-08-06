เดือดทะลุเกาะลอมบอก! ทัพนักบิด "ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์" จัดเต็มสูบ ลุ้นล่าโพเดียม ศึก ARRC สนาม 4 ที่มัลดาลิกา

ความมันส์ระดับเอเชียเตรียมปะทุขึ้นอีกครั้ง การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) เคลื่อนทัพเข้าสู่สนามที่ 4 โดยจะดวลความเร็วกัน ณ สนามสุดท้าทายริมชายหาดอย่าง มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย
งานนี้ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เตรียมขุมกำลังมาแบบเต็มสูบ พร้อมเปิดโหมดล่าแชมป์ครบทุกรุ่นการแข่งขัน
ประเดิมความเร้าใจกันที่คลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร พร้อมควบรถแข่ง Honda CBR250RR หมายเลข 12 ลงล่าแต้ม หลังจากใช้เวลาปรับตัวในฐานะนักบิดรุกกี้ได้ไม่นาน เจ้าตัวก็สามารถปลดล็อกขีดจำกัดของตัวเองด้วยการระเบิดฟอร์มเหมาโพเดียมทั้งสองเรซในโฮมเรซที่สนามช้างฯ ผลงานนี้ช่วยยกระดับความมั่นใจอย่างมหาศาล ส่งผลให้ดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้ทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนนสะสม และพร้อมเต็มที่สำหรับการบุกทะลวงล่าแต้มในสนามที่ 4
ขยับมาที่รุ่นไฮไลต์อย่างคลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) นาทีนี้ต้องจับตาดู “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว กับรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 อย่างใกล้ชิด หลังปลดล็อกศักยภาพด้วยสถิติสุดโหดในการกวาดโพเดียมมาครองได้อย่างต่อเนื่องตลอด 3 สนามแรก
โดยปัจจุบันมิกซ์รั้งอยู่ในอันดับที่ 2 ของตารางแชมเปี้ยนชิพ ตามหลังจ่าฝูงเพียงแค่ 6 คะแนนเท่านั้น เจ้าตัวพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าพร้อมลุยต่อในสนามนี้
ทางด้านคู่หูอย่าง “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ก็สามารถยกระดับความเร็วและบวกคะแนนสะสมเข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไฮเปคมีความพร้อมเต็มร้อยที่จะลงไปไล่ล่าแต้มสำคัญที่อินโดนีเซียเช่นกัน
ปิดท้ายความดุดันกันที่รุ่นใหญ่สุด เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร หมายเลข 41 ดีกรีรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ปีนี้เขามาพร้อมความภาคภูมิใจ และความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในฐานะ “นักแข่งไทยเพียงหนึ่งเดียว” บนกริดสตาร์ตของรุ่น 1000 ซีซี ชิงแชมป์ระดับเอเชีย โดยชิพยังคงรักษามาตรฐานและยกระดับผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้แล้วถึง 2 โพเดียมในคลาสที่ขึ้นชื่อว่าหฤโหดและท้าทายที่สุดในรายการนี้ โดยรั้งอยู่ในอันดับที่ 4 บนตารางคะแนนสะสม
สำหรับการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship สนามที่ 4 ณ มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย จะระเบิดความมันส์กันในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 นี้ ตามเชียร์ติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
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