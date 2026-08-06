“มูนา-อันนา” เข้าก่อนรองฯขนไก่โคเรียมาสเตอร์ส 2026

สองพี่น้อง “อันนา" นันทน์กาญจน์ และ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มีลุ้นกลับมาคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ร่วมกันในรอบ 1 ปี หลังผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2026 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ 300 ที่เกาหลีใต้
ในรอบ 16 คู่สุดท้าย "อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 63 ของโลก เอาชนะ ลี โซมิน กับ ลี ยอนวู คู่มือ 88 ของโลก จากเกาลีใต้ ไป โดยเอาชนะเกมแรก 21-19 ก่อนที่เกมสอง คู่ไทยซึ่งนำอยู่ 4-3 จะเอาชนะผ่าน เนื่องจากคู่เกาหลีใต้ขอถอนตัว เนื่องจากบาดเจ็บ
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ "อันนา-มูนา" จะเข้าไปพบกับ ฮานาโกะ ฮาระ กับ ริโกะ คิโยเซะ คู่มือ 51 ของโลกจากญี่ปุ่น ต่อไป ซึ่งทั้งคู่ก็ลุ้นที่จะกลับมาคว้าแชมป์ร่วมกันอีกครั้ง หลังชนะเลิศในการลงเล่นเวิลด์ทัวร์ล่าสุดร่วมกัน ในศึก แคนาดา โอเพ่น 2025 เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เมื่อเดือนก.ค.ปีก่อน