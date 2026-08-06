สังขารไม่เที่ยง! ปาปารัซซี่แอบถ่ายภาพ “เบ็คแฮม” วัย 51 ไร้ฟิลเตอร์ เผยให้เห็นผมบาง-ศีรษะล้าน

สังขารและสัจธรรมเป็นสิ่งไม่เที่ยง และคงไม่มีใครต้านทานกฎธรรมชาติได้จริงๆ แม้กระทั่งชายที่ได้ชื่อว่าเป็นไอคอนความหล่อระดับโลกอย่าง เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษในวัย 51 ปี ที่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ จากทริปพักร้อนสุดหรูกับภรรยา “วิคตอเรีย” บนเรือยอชต์กลางทะเลแถบยุโรป
ประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อภาพถ่ายปาปารัซซีแบบไร้ฟิลเตอร์และการตกแต่งภาพ ถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ เผยให้เห็นอดีตดาวเตะระดับตำนานในลุคผมสั้นเกรียน ซึ่งชาวเน็ตดันสะดุดตากับเส้นผมบนศีรษะที่บางลงอย่างเห็นได้ชัด และเริ่มมีรอยล้านตามวัย ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์สุดเนี้ยบในแคมเปญโฆษณาต่างๆ ที่แฟนๆคุ้นเคย
งานนี้โซเชียลมีเดียแทบแตก เมื่อชาวเน็ตพากันเข้ามาคอมเมนต์สะท้อนสัจธรรมของชีวิต โดยระบุว่า ต่อให้คุณจะเป็นมหาเศรษฐี มีเงินจ้างหมอปลูกผมที่ดีที่สุดในโลก หรือดูแลตัวเองดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้านทานพันธุกรรมและกาลเวลาไม่ได้อยู่ดี
ขณะที่แฟนนานุแฟนอีกฝั่งก็มองโลกในแง่ดีว่า การยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามวัยอย่างไร้กังวลของเบ็คแฮม กลับยิ่งทำให้เขาดูเท่สมวัยในแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ โดย เบ็คแฮม ยังเคยแอบเฉลยขำๆ ว่าทรงผมสั้นกุดนี้ ส่วนหนึ่งมาจากอุบัติเหตุไถปัตตาเลี่ยนพลาดจนแหว่ง เลยต้องโกนแก้ทรงก็ตาม
ภาพ : backgrid