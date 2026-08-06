ศึกตีไกล “จูเนียร์ ลองไดร์ฟ แชมเปียนชิพ” เฟ้นหาเยาวชนจอมพลัง

Swing Factor Golf Academy จัดดวลตีไกลรายการสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนชายรายการ “จูเนียร์ ลองไดร์ฟ แชมเปียนชิพ 2026” เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีพลังการตีไกลที่สุดของประเทศ ตัดสินผ่าน Foresight Launch Monitor เทคโนโลยีระดับโลก ณ สถาบันสอนกอล์ฟ Swing Factor Golf Academy ในโครงการเดอะกอล์ฟ ทาวน์ แบงค็อฟ ชั้น 2 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ อายุ 9–12 ปี และ 13–16 ปี รุ่นละ 30 คน รวมผู้เข้าแข่งขัน 60 คน โดยการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันโดยใช้ระบบ Best Shot ให้นักกีฬาตี 6 ลูกภายในเวลา 3 นาที เพื่อคัดเลือกหา 8 คนที่ทำระยะได้ดีที่สุด ของแต่ละรุ่นเพื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ที่นักกอล์ฟผู้ที่เข้ารอบจะได้ดวลกันแบบตัวต่อตัวจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันตัดสินโดยเทคโนโลยี Foresight Launch Monitor เครื่องวัดระยะที่มีความแม่นยำระดับที่ทั่วโลกยอมรับในการคำนวณระยะ และมาตรฐานการตัดสิน ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศแต่ละรุ่นจะได้รับ ไดรเวอร์ TaylorMade Qi4D มูลค่า 26,900 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับ Cash Voucher มูลค่า 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ยังลุ้นรางวัลจับสลากและกิจกรรมพิเศษในนักกอล์ฟได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ตลอดทั้งวัน
สนใจสมัครแข่งขันตีไกลรายการ “จูเนียร์ ลองไดร์ฟ แชมเปียนชิพ 2026”ค่าสมัคร 1,000 บาท พร้อมรับเสื้อโปโล TaylorMade มูลค่า 2,990 บาท สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2569 นี้ ได้ที่ LineOfficial @swingfactor หรือโทร 097-149-5994