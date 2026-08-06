ฮุนไดชวนแฟนบอลไทยรวมพลเชียร์ช้างศึกลุยเมียนมา พร้อมลุ้นรับเสื้อทีมชาติฤดูกาลใหม่

ทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยยังเดินหน้าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในศึก อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 หลังเปิดบ้านเอาชนะมาเลเซีย 2-0 ก่อนบุกเก็บ 3 แต้มเหนือฟิลิปปินส์ด้วยสกอร์ 1-0 ในเกมล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะกลับมาลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน พบกับทีมชาติเมียนมา วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในเกมเหย้านัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งมีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นเดิมพัน
ทั้งนี้ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอชวนแฟนบอลไทยทั่วประเทศมารวมตัวกันบนอัฒจันทร์ สวมเสื้อทีมชาติ โบกธง และส่งเสียงเชียร์ทัพ “ช้างศึก” ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้าย เพราะเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมเหย้านัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศ ที่ทุกแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในเกมได้
ความสนุกยังต่อเนื่องนอกสนามกับกิจกรรม “ถ้าทีมไทยชนะ..ฮุนไดจะแจก! เสื้อทีมชาติไทยที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ” หลังชัยชนะเหนือมาเลเซียในเกมเหย้านัดที่ผ่านมา แฟนบอลที่เข้าร่วมทดลองขับรถยนต์ฮุนไดรุ่นใดก็ได้ ณ โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 จะได้รับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย ฤดูกาล 2026/2027 มูลค่า 399 บาท จำนวนจำกัดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สำหรับเกมพบเมียนมาในวันเสาร์นี้ แฟนบอลยังได้ร่วมลุ้นสิทธิพิเศษกันต่อ หากทีมชาติไทยคว้าชัยได้สำเร็จ ฮุนไดพร้อมฉลองชัยอีกครั้ง ด้วยการมอบเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยฤดูกาลใหม่ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมทดลองขับรถยนต์ฮุนไดรุ่นใดก็ได้ ณ โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2569 จำนวนจำกัดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์ได้ที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ หรือ Facebook: Hyundai Thailand