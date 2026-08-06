"มะมาย-ปองคุณ" ควง “เสือเขียน” ไล่แซงคว้ารองแชมป์ ศึก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ สนาม 3 ที่บุรีรัมย์

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” มุ่งมั่นผลักดันพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักบิดดาวรุ่งไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักแข่งอาชีพ ในรายการ อิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ ซึ่งดำเนินมาถึงสนามที่ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยมี Mr. Koichi Mizuno ประธาน Race Committee จาก HRC เข้าชมการแข่งขันถึงขอบสนาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับในฤดูกาล 2026 นักบิดดาวรุ่งไทยจะได้ลงสนามวัดฝีมือกับนักบิดดาวรุ่งโซนเอเชีย-แปซิฟิกจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และออสเตรเลีย เพื่อเป็นการให้นักบิดไทยได้เรียนรู้เทคนิคและมีโอกาสพัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุด
การแข่งขันเรซแรกสู้กันอย่างดุเดือด "มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย เจ้าของรถ Honda NSF250R หมายเลข 6 เป็นนักบิดไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะต้องพบกับสถานการณ์สุดยากลำบากในช่วงแรกที่อันดับตกลงมาจากกริดสตาร์ตลำดับที่ 3 สู่อันดับที่ 12 ก่อนที่จะไล่แซงจนคว้ารองแชมป์มาครอง ด้านเรซที่ 2 “เขียน” เสือเขียน มีเดช บิดรถ Honda NSF250R หมายเลข 12 สร้างผลงานเด่นอีกครั้ง ยกระดับความเร็วพุ่งทะยานจากกริดสตาร์ตลำดับที่ 6 สู่รองแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยม
รายการอิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2026 สนามที่ 4 จะมีการแข่งขันที่สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายนนี้
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