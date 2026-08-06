TOYOTA GAZOO Racing Thailand ส่ง Hilux TRAVO พิสูจน์ความแกร่งลุย AXCR 2026

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ “MAKING EVER-BETTER MOTORSPORTS-BRED CARS” พัฒนาจากสนามแข่งสู่รถที่ดียิ่งกว่า นำโดย นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสมุทร ตังคชวนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand ภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand , ทีมวิศวกรชาวไทย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – TMA (TH) และบริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด ร่วมประกาศความพร้อมรวมพลังพิชิตศึก Asia Cross Country Rally 2026 (AXCR 2026) ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 10–15 สิงหาคม 2569 บนเส้นทาง 2,200 กิโลเมตร จากพัทยาสู่พิษณุโลก ด้วยรถแข่ง Hilux TRAVO จำนวน 3 คัน พร้อม 6 ขุนพลนักแข่ง-โคไดร์เวอร์ของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ทีมวิศวกร และทีมเซอร์วิส เพื่อพิสูจน์ศักยภาพและสมรรถนะรถแข่งทีมไทยบนเวทีครอสคันทรีแรลลี่ระดับนานาชาติ
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งใช้มอเตอร์สปอร์ตเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ ภายใต้วิสัยทัศน์ 'MAKING EVER-BETTER MOTORSPORTS-BRED CARS' โดยทุกบททดสอบจากสนามแข่งขันคือข้อมูลสำคัญที่ช่วยยกระดับสมรรถนะ ความทนทาน และคุณภาพของรถยนต์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมาทัพนักแข่ง “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ได้สร้างผลงานคว้าอันดับ 2 และ 5 ในรุ่น T1D ในรายการ Asia Cross Country Rally 2025 และปีนี้พร้อมเดินหน้าท้าทายทุกอุปสรรค ด้วยการส่ง Hilux TRAVO ร่วมแข่งขันในรายการนี้ เพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถกระบะรุ่นใหม่ภายใต้สภาพการแข่งขันที่หนักหน่วงบนเส้นทางหฤโหดที่สุดอีกครั้ง
สำหรับรถ Hilux TRAVO ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกเอเชียครอสคันทรีแรลลี่ สามารถรองรับสภาพเส้นทางที่หลากหลาย ทั้งทางฝุ่น ทางโคลน ทางลูกรัง และเนินชัน ตลอดระยะทาง 2,200 กิโลเมตร พร้อมพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ความทนทาน และสมรรถนะภายใต้สภาพการใช้งานจริง การแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026 จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมวิศวกรเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริง เพื่อนำไปพัฒนาสมรรถนะ ความทนทาน และคุณภาพของยนตรกรรมโตโยต้าในอนาคต
ในปีนี้ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ส่งรถ Hilux TRAVO ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก จำนวน 3 คัน แบ่งการแข่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่น T1D
· รถหมายเลข 102 ขับโดย หนึ่ง-มานะ พรศิริเชิด และโคไดร์เวอร์ ตอน-กิติศักดิ์ กลิ่นจันทร์
· รถหมายเลข 107 ขับโดย จุ๊บ-ณัฐพล อังฤทธานนท์ และโคไดร์เวอร์ ตั้ม-ธันยพัต มีนิล
รุ่น T2A-D
· รถหมายเลข 130 ขับโดย เก่ง-ภูริมาศ ถินจันทร์ และโคไดร์เวอร์ เล็ก-ประกาย น้ำใจทหาร
โดยทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand นักแข่งและโคไดรเวอร์ทั้ง 6 คน จะร่วมผนึกกำลังกับทีมวิศวกรและทีมเซอร์วิสเพื่อรับมือกับทุกบททดสอบของการแข่งขัน และแสดงศักยภาพของ Hilux TRAVO บนสนามแข่งเอเชียครอสคันทรีแรลลี่
ด้าน นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า "Asia Cross Country Rally เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ท้าทาย ปีนี้เราเตรียมความพร้อมของ Hilux TRAVO ทั้ง 3 คัน รวมถึงนักแข่ง โคไดรเวอร์ ทีมวิศวกร และทีมเซอร์วิสอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ในสนาม และมุ่งสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับ TOYOTA GAZOO Racing Thailand "
การแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026 จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการใช้มอเตอร์สปอร์ตเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้จากสนามแข่งขันสู่การสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “MAKING EVER-BETTER MOTORSPORTS-BRED CARS” พัฒนาจากสนามแข่งสู่รถที่ดียิ่งกว่า ร่วมติดตามบรรยากาศการแข่งขันพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้งได้ทาง Facebook และ Instagram : TOYOTAGAZOORacingTeamThailand และ TOYOTAGAZOORacingThailand