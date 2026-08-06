“ปัฐน์ธินันต์” ทะยานตัดเชือก “ศรร์วิศา” แย่งตั๋วเข้าชิงฯ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2569 เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว นักเทนนิสเยาวชนไทยชิงพื้นที่เข้าสู่รอบต่อไปกันเอง ระหว่าง "บีบี" ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ มือ 1676 เยาวชนโลก กับ "มุกดา" พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร มือ 1717 เยาวชนโลก แมตช์นี้ทั้งคู่ต่างงัดกลยุทธ์ออกมาสู้กันอย่างเต็มที่ กระทั่งได้ผู้ชนะคือ ปัฐน์ธินันต์ ที่ชนะไปแบบสุดมัน รวม 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 5-7, 6-3 และ 6-4 ฉลุยรอบรองชนะเลิศ พบกับ "พิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวาง 7 มือ 1106 เยาวชนโลก ที่ชนะ โคลอี้ เยว่ซิน หู จากแคนาดา มือ 1750 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-1, 2-6 และ 6-2
ด้านประเภทชายเดี่ยว "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ นักเทนนิสไทย มือ 1765 เยาวชนโลก เล่นได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ เจเด็น ฉุย จากฮ่องกง มือ 1796 เยาวชนโลก ได้แบบไม่ยาก 2-0 เซต 6-2, 6-0 วีรวิชญ์ เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ แจ็ค คูเปอร์ มือวาง 6 จากฮ่องกง และมือ 1340 เยาวชนโลก
ส่วนผลการแข่งขันของนักกีฬาคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 5) 6-3, 6-2, จัง จี วอน (เกาหลีใต้) ชนะ หลิง ซัม คานา เหลืยง (8-ฮ่องกง) 6-3, 7-5
ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ เรียว อันโดะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 7-6(2), ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (วาง 3) แพ้ แจ็ค คูเปอร์ (6-ฮ่องกง) 4-6, 2-6, คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (1-ญี่ปุ่น) ชนะ คัลลัม ชาร์คีย์ (สหราชอาณาจักร) 7-6(1), 6-1
หญิงคู่ รอบแรก ปวีณอร นวลศรี-พิชญาภัค ศรีมุกข์ (คู่วาง 2) ชนะ กาเบรียลลา จูเลียนนา โคตซี (ออสเตรเลีย)-ริโกะ เปียนาร์ (ไต้หวัน) 6-1, 6-1
ชายคู่ รอบแรก ศิวกร ฉวยกระโทก/จ้าว-หง เจียน (ไต้หวัน) ชนะ รุน เจ๋อซื่อ-เจิ้ง หลี่เว่ย (จีน) 7-6(1), 6-4, วีรวิชญ์ กำพุฒ-แจ็ค คูเปอร์ (ฮ่องกง) ชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา-โทโมฮิสะ ชิโอยะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-1