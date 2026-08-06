ท่าเรือฯหนุนสอยคิวเยาวชน 1 ล้านบาท “เฮียฮง” รับปากปั้นสร้างชื่อประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ล้านบาท โดยมี "เฮียฮง" นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และ "มายด์ สากล" ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์โลกสนุกเกอร์หญิง และมืออาชีพโลก พร้อมด้วยนักกีฬาเยาวชน ร่วมรับมอบที่ห้องประชุมชั้น17 การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร กล่าวว่า เราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้ทำการสนับสนุนวงการสนุกเกอร์ไทย เห็นได้ชัดว่านักสอยคิวไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีฝีมือทัดเทียมกับนักกีฬาระดับโลก อยากเห็นนักกีฬารุ่นเยาวชนให้โตขึ้นมาเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีฝีมือและมีคุณธรรมอยู่ด้วย และจะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ไทยต่อไป
รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการผลักดันให้มีการถอดคำว่าสนุกเกอร์ออกกจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะสนุกเกอร์จะได้เดินหน้าไปอย่างถูกต้อง และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังจากนี้ เพื่อเป็นผลดีกับวงการและนักสอยคิวในวันข้างหน้า
นายสุนทร กล่าวว่า วันนี้ได้นำนักกีฬายุวชน-เยาวชน อายุ 8-18 ปี มาขอบคุณการท่าเรือฯ ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาตลอด เราจะพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้กีฬาของเราประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ในปีหน้าจะมีงานใหญ่อีก 2 งาน โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์โลก และสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกของรุ่นประชาชนของเวิลด์สนุกเกอร์ นักกีฬาที่ได้แชมป์โลกจะได้โควตาไปแข่งขันศึกอาชีพด้วย