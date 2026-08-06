นิวคาสเซิลฯ ฉีกสัญญา 9 ล้านปอนด์ ตั้ง "ไจส์สเลอ" คุมทีม 4 ปี

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด สโมสรของพรีเมียร์ ลีก แต่งตั้ง มัตธิอัส ไจส์สเลอ เป็นกุนซือคนใหม่แทน เอ็ดดี ฮาว
เทรนเนอร์วัย 38 ปี ซึ่งเข้าพบลูกทีมช่วงพรีซีซัน ที่ลา มังกา ประเทศสเปน สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเริ่มงานหลังเอกสารที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์
รายงานข่าวระบุ "เดอะ แม็กพายส์" จ่ายค่าชดเชยมากกว่า 9 ล้านปอนด์ (ประมาณ 400 ล้านบาท) แก่ อัล อาห์ลี เพื่อเซ็นสัญญา ไจส์สเลอ เป็นเวลา 4 ปี
การรับงานของ โค้ชชาวเยอรมัน เกิดขึ้นเพียง 18 วันก่อนเกมเปิดฤดูกาล 2026-27 พบ ลิเวอร์พูล ที่เซนต์ เจมส์ ปาร์ก วันที่ 23 สิงหาคม
ไจส์สเลอ เป็นกุนซือหนุ่มน่าจับตา โดยคุม เรด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก คว้าแชมป์ลีกออสเตรีย 2 สมัยติดต่อกัน ก่อนย้ายไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย ปี 2023 คว้าแชมป์เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2 สมัยติดต่อกัน
แมตช์แรกของ ไจส์สเลอ ในฐานะกุนซือ "สาลิกาดง" จะเป็นเกมอุ่นเครื่อง พบ บาเลนเซีย ที่สนามเมสตายา วันที่ 8 สิงหาคม