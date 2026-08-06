กันทรารมณ์รัวครึ่งโหล ถลุงโพธินิมิตรวิทยาคม 6-3 บอลกรมศึกษาเดลินิวส์คัพ

"พิชญบัณฑิต" เบียดชนะ "วิชูทิศ" หวุดหวิด 2-1 ขณะที่ "กันทรารมณ์" เปิดหัวได้สวย หลังรัว 6 ตุง ไล่ถล่ม "โพธินิมิตวิทยาคม" สุดมัน 6-3 ด้าน "อัสสัมชัญธนบุรี" เชือด วัดสุทธิวราราม" 1-0 ส่วน "เทพศิรินทร์" รับน้องใหม่ "เทพศิรินทร์ เชียงใหม่" 4-1 ประเดิมศึกลูกหนัง "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" รุ่น 16 ปี ก รอบแบ่งกลุ่ม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่ม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2569
คู่แรกในกลุ่มเอ ที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนพิชญบัณฑิต พบ โรงเรียนวิชูทิศ เกมในครึ่งแรก พิชญบัณฑิต ได้ประตูนำ 1-0 ในนาทีที่ 16 จาก ณภัทร ลาแพงศรี ได้ซัดด้วยซ้ายเข้าไป ครึ่งหลัง พิชญบัณฑิต มาได้ประตูทิ้งห่าง 2-0 เป็น ภูวดล อินทร์ทนู โฉบมาโหม่งลูกเตะมุมเข้าไปนาที 61 ทว่า วิชูทิศ ไล่ตีตื้นมาเป็น 2-1 จากลูกยิงของ ลักกี้ซีเนียล โทลโน่ นาที 65 จบเกมเป็น พิชญบัณฑิต เบียดชนะ วิชุทิศ ไปได้ 2-1 เก็บชัยนัดแรกไปครองได้สำเร็จ
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พบ โรงเรียนกันทรารมณ์ เกมในครึ่งแรกเรียกได้ว่าสุดมัน เมื่อเป็นฝั่ง กันทรารมณ์ เจ้าของฉายา "มัธยมบราซิล" ที่ได้ 3 ประตูรวดจาก จักราวุธ เวี่ยงสิมา คนเดียวได้ชาร์จจ่อๆ นาทีที่ 8 และนาทีที่ 10 ก่อนที่นาที 18 ได้ซัดด้วยซ้ายในกรอบเข้าไปเป็นแฮตทริก แต่ โพธินิมิตวิทยาคม ก็มาได้ประตูไล่มา 2 ลูก จากลูกโหม่งของ เบนญามิน อัดมาด นาที 38 และจุดโทษของ ธีรภัทร์ ทัศนา นาที 40+5 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 2-3
ครึ่งหลัง โพธินิมิตวิทยาคม เร่งเครื่องบุกก่อนได้ประตูตีเสมอ 3-3 จาก ยศกร ปะวิโน นาที 51 ได้ยิงจากความผิดพลาดของแนวรับ อย่างไรก็ตาม ธนวุฒิ ศรีโลห้อ ได้หลุดไปยิงในนาทีที่ 71 พา กันทรารมณ์ ขึ่นนำอีกครั้งเป็น 4-3 ซึ่ง ธนาวุฒิ มาบวกลูกที่ 2 ให้ตัวเองนาที 80+2 หลังหลุดไปยกบอลข้ามนายด่านเป็น 5-3 และประตูปิดท้าย ยศภัทร ธรรมศรี ได้หลุดเข้าไปยิงปิดกล่องเป็น 6-3 นาที 80+4 จบเกม กันทรารมณ์ ถล่ม โพธินิมิตวิทยาคม ไป 6-3 คว้า 3 แต้มแรกไปครอง ขึ้นไปรั้งจ่าฝูง
สำหรับนัดถัดไปของทั้ง 4 ทีม วิชูทิศ จะไปพบกับ โพธินิมิตวิทยาคม ที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และอีกคู่ กันทรารมณ์ จะพบกับ พิชญบัณฑิต ที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้ ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.
ส่วนกลุ่มบี ที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เชือด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1-0 โดย "เจ้าสัวน้อย" ได้ประตูโทนจาก ศิริวัฒน์ หวาเอียด อยู่ถูกที่ถูกเวลาเก็บลูกยิงของเพื่อน ก่อนซัดด้วยขวาเข้าไป นาที 73 ส่งให้ อัสสัมชัญธนบุรี คว้าชัยในนัดแรกไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่คู่สุดท้ายในกลุ่มบี ที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ น้องใหม่โดน โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับน้องไป 1-4 โดยทัพ "ลูกแม่รำเพย" ได้ประตู 1-0 จาก ภัทรพงศ์ พันธศรี นาทีที่ 9 แต่ ศรัณยู จูเปาะ มายิงตีเสมอ 1-1 ให้เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นาที 19 ครึ่งหลัง "เด็กเทพ" มาขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จาก ทวิชาติ วิชัยดิษฐ นาที 47 ก่อนตอกย้ำชัยจาก ธนดล แก่นสุวรรณ นาที 72 และ สวรุฎ นาคราช นาที 80 ทำให้ เทพศิรินทร์ เก็บ 3 คะแนนขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม B
สำหรับนัดถัดไปของทั้ง 4 ทีม วัดสุทธิวราราม จะไปพบกับ เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (น้องใหม่) ที่สนาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และอีกคู่ เทพศิรินทร์ จะพบกับ อัสสัมชัญธนบุรี ที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้ ช่วงเช้าเวลา 10.00 น.
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