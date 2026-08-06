“ธมลวรรณ” เด็กไทยแจ๋ว คว้าเหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกเอเชีย 2026

“น้องของขวัญ” ธมลวรรณ ยะมะโน ดาวรุ่งนักยิมนาสติกไทย ประเดิมเหรียญทองแรกให้กับทัพยิมนาสติกไทย ในศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่ฟิลิปปินส์ หลังเบียดเอาชนะตัวเต็งจาก เวียดนาม ทั้ง 2 คน “ครูไก่” ยังมั่นใจมีเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เหรียญทองจาก ชนกพล เจียมสุขใจ แชมป์เอเชีย 2 สมัย
การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมือง ตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรายการนี้มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 ชาติ สมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 คน ทั้งประเภทยุวชน , เยาวชน และ ประชาชน ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นการชิงชนะเลิศในประเภทบุคคลหญิง รุ่นยุวชน โดยมีนักกีฬาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 คน จาก เวียดนาม 2 คน, ฟิลิปปินส์ 1 คน, ไต้หวัน 1 คน, ญี่ปุ่น 2 คน , เกาหลีใต้ 1 คน และ จากประเทศไทย 1 คน ได้แก่ เด็กหญิง ธมลวรรณ ยะมะโน
ผลปรากฏว่า ธมลวรรณ ยะมะโน โชว์ลีลาได้อย่างเหนือชั้น ทำได้ 18.450 คะแนน คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ด้านเหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ตกเป็นของนักกีฬาจาก เวียดนาม ทำได้ 18.200 และ 17.800 คะแนนตามลำดับ ขณะที่เจ้าภาพ ฟิลิปปินส์ อะมานเต้ ได้อันดับที่ 4 ทำได้ 17.750 คะแนน
ส่วนในประเภทเยาวชน กรุ๊ป นักกีฬาของไทย ที่ประกอบไปด้วย ฐิติชญา ปิ่นฟั่น, ทอฝัน คุณรักษา, ญาณิศา แก้วคง, รัชวิณ ฐานนท์พิรยกร และ ลภัสภาส์ ชวนชม ช่วยกันคว้าเหรียญทองแดง โดยเหรียญทอง ตกเป็นของ เกาหลีเหนือ และ เหรียญเงิน เวียดนาม
ภายหลังการแข่งขัน อิริยา รุ่งเรือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า ดีใจที่ปลดล็อค โดยน้องสามารถคว้าเหรียญทอง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้สำเร็จ แถมยังมีเหรียญทองแดงแถมให้อีกด้วย ถือว่าเราผ่านครึ่งทางด้วยความดีใจของทุกคน แต่เรายังไม่จบเท่านี้ เพราะรอลุ้นประเภทซีเนียร์ บุคคลชาย ยังมั่นใจว่ามีเพิ่มอีก 1 เหรียญทอง
ขณะเดียวกัน ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาแอโรบิก ทุกคน โดยเฉพาะกับผลงานเหรียญทองของ ธมลวรรณ ยะมะโน ดีกรีเหรียญทองเยาวชนรายการเวิลด์คัพ ถือว่าทำได้ตามเป้าที่หวังไว้ แต่ก็ยังหวังอีก 1 เหรียญทองจาก ชนกพล เจียมสุขใจ แชมป์เอเชีย 2 สมัย ในรุ่นซีเนียร์ บุคคลชาย และอาจจะมีเพิ่มเป็น 3 เหรียญทอง ในประเภทกรุ๊ป ซึ่งจะชิงชนะเลิศในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ซึ่งลึกๆ ยังเชื่อว่านักกีฬาแอโรบิกของเราทำได้