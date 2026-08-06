ครั้งแรกของโลก! เรดบูลเปิดตัว "Red Bull Power Race" ฟิตเนสเรสซิ่งสุดท้าทายรูปแบบใหม่ เปิดรับสมัคร 500 คน ชิงตั๋วตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อชิงแชมป์ในกรุงเทพฯ

เรดบูล ผู้นำตลาดเครื่องดื่มเอเนอร์จี้ดริงก์ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดประสบการณ์อีเวนต์การแข่งขันกีฬาให้คนไทยได้ระเบิดเอเนอร์จี้ กับ Red Bull Power Race การแข่งขันฟิตเนสเรสซิ่งรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ภายใต้แนวคิด The Fastest Race The Greatest Rush สนามที่เร็วที่สุด ข้ามขีดสุด ของความท้าทาย ที่ปลุกพลังคนรักการออกกำลังกายให้ท้าทายทั้งความเร็ว ความแข็งแกร่ง และพละกำลังขั้นสุดในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เปิดรับผู้สมัครเพียง 500 คนทั่วประเทศเท่านั้น เพื่อร่วมท้าทายขีดจำกัดในสนามแข่งขันจริง วันที่ 17 ตุลาคม 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อนปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วย Red Bull Power Race International Final ที่กรุงเทพฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2569 โดยเปิดรับสมัครพร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน https://www.redbullsport.com/th
- 500 คนเท่านั้น กับโอกาสท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง
ท่ามกลางความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของไลฟ์สไตล์การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย Red Bull Power Race ได้รับการออกแบบให้เป็นสนามที่มีการแข่งขันที่เร็วที่สุด ข้ามขีดสุด ของความท้าทายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เปิดกว้างให้คนรักการออกกำลังกายในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสายวิ่ง สายฟิตเนส หรือสายออกกำลังกายเป็นประจำที่กำลังมองหาความท้าทายครั้งใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางหรือทักษะซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น พลังกายและพลังใจที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเอง ไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชนะเวลา แต่เพื่อค้นหาว่าตัวเองสามารถก้าวไปได้ไกลแค่ไหน
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องพิชิตการวิ่ง 400 เมตร จำนวน 4 รอบ สลับกับวิดพื้น ซิตอัป และสควอต โดยชายทำสถานีละ 40 ครั้ง และหญิงสถานีละ 30 ครั้ง เพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว คือผ่านทุกด่านและเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุด ยิ่งรูปแบบดูเรียบง่าย การแข่งขันยิ่งเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละคนปรากฏชัด ทั้งการวางจังหวะ การบริหารพลัง และความสามารถในการฮึดไปต่อเมื่อร่างกายเริ่มถึงขีดจำกัด
- ทุกวินาทีของการแข่งขัน คือช่วงเวลาที่ผู้ชมได้ร่วมลุ้น
Red Bull Power Race ถูกออกแบบให้สร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้แข่งขันและผู้ชมไปพร้อมกัน ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่จัดให้ผู้ชมสามารถติดตามทุกจังหวะของเพื่อนร่วมแข่งขันได้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การออกตัว การฝ่าแต่ละสถานี ไปจนถึงการเร่งพลังช่วงสุดท้ายสู่เส้นชัย
นางสาวสุภสิตา ไกรศรี ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด Global กลุ่มธุรกิจ TCP “เรดบูลเชื่อว่ากีฬาเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและเปิดโอกาสให้ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง Red Bull Power Race จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นการแข่งขันที่ทุกคนเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และน่าตื่นเต้นทั้งสำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม โดยไม่ได้วัดเพียงความแข็งแรงของร่างกาย แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นภายใต้แรงกดดัน รวมทั้งความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม"
- จากสนามระดับประเทศ สู่ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนประเทศ
นอกจาก Red Bull Power Race จะเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่แล้ว ยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกีฬาระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงผู้เข้าแข่งขันจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความท้าทายเดียวกัน โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศแต่ละสนามจะเป็นประตูสู่โอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศบนเวทีระดับนานาชาติที่กรุงเทพฯ เปิดทางให้ผู้เข้าแข่งขันได้ก้าวจากสนามในประเทศ สู่การร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในฤดูกาลแรกของ Red Bull Power Race
จากผู้สมัครเพียง 500 คนทั่วประเทศไทย จะมีเพียงผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด 24 คน ประกอบไปด้วยฝ่ายชาย 12 คน และฝ่ายหญิง 12 คนเท่านั้นที่จะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจพาชื่อประเทศไทยไปสู่เวทีระดับภูมิภาคใน Red Bull Power Race International Final โดยตัวแทนของไทยทั้ง 24 คนจะลงสนามที่กรุงเทพฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เพื่อประชันกับสุดยอดนักกีฬาจากมาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย และไทย พร้อมร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของ Red Bull Power Race
นายซิเกิร์ด ไมเคอ ผู้อำนวยการโครงการ Red Bull Power Race กล่าวว่า “Red Bull Power Race ใช้ท่าพื้นฐานที่ทุกคนคุ้นเคย ทั้งการวิ่ง วิดพื้น ซิตอัป และสควอต ความเรียบง่ายนี้นับเป็นเสน่ห์ของการแข่งขัน เพราะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนและไม่มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม เมื่ออยู่ในสนามนักกีฬาทุกคนต้องอาศัยทั้งการวางกลยุทธ์การแข่งเฉพาะตัวและการใช้พลังในร่างกายควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุด”
- เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อระเบิดเอเนอร์จี้และพิสูจน์ตัวเองไปกับ Red Bull Power Race
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟิตเนสเรสซิ่งรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก และชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครในอัตราค่าสมัคร 500 บาทต่อคน ผ่าน https://www.redbullsport.com/th พร้อมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อชิงพื้นที่บนสนามวันที่ 17 ตุลาคม 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อนร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับนักกีฬาจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน Red Bull Power Race International Final ที่กรุงเทพฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2569
ข้อมูลการแข่งขันและการสมัคร
•กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย – 13 กันยายน 2569
•นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา – 26 กันยายน 2569
•กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย – 10 ตุลาคม 2569
•กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 17 ตุลาคม 2569
•รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 ตุลาคม 2569
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://www.redbullsport.com/th
หรือ www.facebook.com/redbullenergyth
และสามารถศึกษากติกาการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ที่ https://www.redbullsport.com/th/rules-participation