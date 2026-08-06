บทบาทใหม่ “จอนนี่มือปราบ” เปิดค่ายมวยไทย “จอนนี่มือปราบยิม”

“จอนนี่มือปราบ” ยุทธพล ศรีสมพงษ์ เดินหน้าอีกหนึ่งบทบาทในวงการมวยไทย หลังล่าสุดได้รับการรับรองให้เป็นหัวหน้าค่าย “จอนนี่มือปราบยิม” อย่างเป็นทางการ
การได้รับการรับรองครั้งนี้ ทำให้ “จอนนี่มือปราบยิม” มีสิทธิ์ส่งนักมวยในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ พร้อมเดินหน้าสร้างนักชกรุ่นใหม่เข้าสู่วงการมวยอาชีพภายใต้ชื่อค่ายของตัวเอง
จอนนี่มือปราบ ยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ว่า “วันนี้ ผมเดินทางมาที่ กกท.จังหวัดอุบลฯ เพื่อมา
1.ยื่นขอบัตร ครูมวย ซีไลเซนของครูอำนาจ รื่นเริง เพื่อจะได้มีบัตรครูมวยรับรอง จาก กกท. อย่างเป็นทางการ
2. มาจดทะเบียน ค่ายมวย “จอนนี่มือปราบยิมส์” เพื่อส่งเสริมเยาวชน ได้เล่นกีฬามวย ผลักดันนักมวย ในอนาคต
และ 3. ผมมาจด เป็นโปรโมรเตอร์ ผู้จัดรายการมวย เพื่อที่ผมจะส่งเสริมการแข่งขันมวย ผลักดันเยาวชนในจังหวัดอุบลฯ ไปเป็นแชมป์เปี้ยนโลกต่อไป
ดนตรี -จอนนี่มิวสิค
กีฬา- จอนนี่มวยไทยยิม
ปล. บุคคลที่ยื่นข้างกายผม คือแชมป์โลกครับ ปัจจุบัน คือครูมวยที่อุบลฯ ครูมวย ค่ายมวยจอนนี่มือปราบยิม”
นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ “จอนนี่มือปราบ” ที่ต่อยอดจากบทบาทในฐานะอดีตข้าราชการตำรวจและบุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ สู่การเป็นเจ้าของค่ายมวยอย่างเต็มตัว