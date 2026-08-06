กรมพลศึกษาจับมือว้าวสปอร์ตเตรียมเปิดศึกฟุตบอล 18 ปี ข

ดร.สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ข “ DPE WOW Cup 2026” โดยมีนายเทอดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ว้าว 1971 จำกัด, และดร.วรพงษ์ ชอบชื่น รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา ร่วมกับ บริษัท ว้าว 1971 จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ข จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม – 14 กันยายน 2569 รอบแรก จะแข่งขันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และตั้งแต่รอบ 8 ทีม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะใช้สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันทุกนัดจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดร.สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษาเชื่อมั่นว่า DPE WOW Cup 2026 จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่ตนเองเก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปี ฟุตบอลรายการนี้ จึงมีความสำคัญที่ช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทย และมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้พัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา และสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติในอนาคต”
นายเทอดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ว้าว 1971 จำกัด กล่าวว่า “ทางบริษัทของเรา เห็นความสำคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในระดับนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้สนับสนุนในการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ข มาแล้ว มาครั้งนี้เราได้เข้ามาสนับสนุนในการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีด้วยเช่นกัน โดยทางบริษัทของเราในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา จะให้การสนับสนุนชุดแข่งขัน ชุดทีมงานผู้ฝึกสอน ชุดผู้ตัดสิน และยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันอีกด้วย ผมหวังว่าบริษัท ว้าว 1971 ของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับฝีเท้าและพัฒนาฟุตบอลในระดับนักเรียนให้ก้าวไปสู่อาชีพในอนาคต”
สำหรับผลการจับสลากแบ่งสาย มีดังนี้ กลุ่ม 1 รร.วิชูทิศ, รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา, รร.กัณทรารมณ์รร.อัสสัมชัญ, กลุ่ม 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน, รร.หัวหินวิทยาคม, รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น, รร.มัธยมตากสินระยอง, กลุ่ม 3 รร.ราชวินิตบางแก้ว, , รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6, รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี, รร.สวนป่าเขาชะอางค์ กลุ่ม 4 รร.พิชญบัณฑิต, รร.วัดนาวง, รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม, รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา