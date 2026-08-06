กระแสลูกยางซีวีคัพ 2026 ฟีเวอร์ ชาวเชียงใหม่แห่ซื้อตั๋วเกมไทย ยอมใจแฟน! บัตรขาย 9 โมง คนแรกมารอตี 2

แม้จะเป็นเพียงเกมชิงแชมป์ระดับอาเซียน แต่กระแสศึกวอลเลย์บอล ซีวี คัพ 2026 สนาม 2 ที่เชียงใหม่ ระหว่าง 7-9 ส.ค.นี้ ทำท่าจะคึกคัก เมื่อกองเชียร์ไทยจำนวนมากแห่มาเข้าคิวที่หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อซื้อบัตรชมการแข่งขันทั้ง 3 วัน กันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง ทั้งที่กำหนดเปิดจำหน่ายในเวลา 09.00 น. ซึ่งฝ่ายจัดกำหนดขายแบบออฟไลน์ จำนวน 2000 ใบ/วัน
มีรายงานข่าวระบุว่า แฟนวอลเลย์บอลรายแรกได้เดินทางมารอหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วตั้งแต่เวลา 02.00 น. ก่อนที่จะมีแฟนกีฬาคนอื่นๆ ทยอยมาสมทบและต่อคิวเป็นแถวยาวเหยียดในเวลาต่อมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมในตัวทีมนักตบสาวไทยที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากแฟนกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือ และทำให้บรรยากาศของทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนในครั้งนี้ไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอน
สำหรับทีมลูกยางสาวไทย แชมป์จากสนามแรก ที่เวียดนามเมื่อสัปดาห์ก่อน จะประเดิมสนามในเลกที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค.นี้ พบกับ ฟิลิปปินส์ เวลา 16.30 น. ส่วนวันเสาร์ ที่ 8 พบ อินโดนีเซีย เวลา 16.30 น. และนัดสุดท้าย วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. พบ เวียดนาม เวลา 16.30 น. สามารถชมสดได้ทุกนัดผ่านฟรีทีวีช่อง ONE 31 โดยทุกทีมจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมด 3 นัด ทีมใดมีผลงานดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองทันที