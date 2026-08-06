“สกาย” ปรับตัวซ้อมเมืองไทย รับอากาศร้อนคือความท้าทาย ตั้งเป้าพร้อมเต็มร้อยลุยเอเชียนเกมส์ 2026

ความเคลื่อนไหวของทีมว่ายน้ำทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 นักกีฬาทุกคนยังคงแยกย้ายฝึกซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดของตนเอง ขณะที่ “สกาย” กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักว่ายน้ำดาวรุ่งวัย 17 ปี ได้เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศไทยเป็นระยะหนึ่งแล้ว โดยเลือกฝึกซ้อมกับสโมสรแบงคอก อีลิท สวิม ทีม (BEST) ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของไทย และมีนักว่ายน้ำทีมชาติอย่าง กมนชนก ขวัญเมือง และ รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ร่วมฝึกซ้อมอยู่ด้วย
ล่าสุด สกาย ได้ร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ของแกรนด์สปอร์ต ในฐานะนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ โดยมีคุณแม่ “ลูกเกด” เมทินี กิ่งโพยม คอยให้กำลังใจอยู่หน้าเวที ก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญ
สกาย กล่าวว่า การฝึกซ้อมที่อังกฤษกับที่ประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่เวลลิงตันจะซ้อมในสระว่ายน้ำแบบโดม แต่เมื่อกลับมาซ้อมที่ไทยต้องฝึกในสระแบบเปิด ทำให้ต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่ร้อนกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญในช่วงเตรียมตัว
ในด้านสภาพร่างกาย เจ้าตัวยอมรับว่า หลังจบการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ป (Asian Age Group Championships 2026) ได้พักฟื้นประมาณ 2 สัปดาห์ เนื่องจากมีอาการป่วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติแล้ว และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก เพราะถือเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติ
สำหรับ “สกาย” กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล เพิ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน Asian Age Group Championships 2026 ด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยในประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตรชาย ซึ่งยืนยาวมานานถึง 32 ปี ของ “ฉลามณุก” รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ โดยทำเวลาได้ 2.03.68 นาที ทำลายสถิติเดิม 2.04.16 นาที ที่รัฐพงศ์เคยทำไว้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 1994 ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งความหวังสำคัญของทัพว่ายน้ำไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026