“JAS” เสิร์ฟโมเมนต์พิเศษจัด เชื่อมทุกเสียงเชียร์ ชวนแฟนลูกยางใกล้ชิดนักตบสาวทีมชาติไทย

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ร่วมกับ แอปพลิเคชัน Monomax ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เตรียมยกระดับประสบการณ์ของแฟนกีฬา จัดกิจกรรม "JAS FAN CONNECT THAILAND VOLLEYBALL STARS” เชื่อมทุกเสียงเชียร์ สู่ทีมชาติไทย เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลได้พบกับ “โค้ชอ๊อต-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร” และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง 17 คน อย่างใกล้ชิด ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต (ติดทางเชื่อม MRT) พิธีกรในงานพบกับ จูดี้ และ ทิชา
ภายหลังการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องจากแฟนกีฬาชาวไทย JAS และ Monomax จึงต่อยอดประสบการณ์จากการรับชมผ่านหน้าจอ สู่กิจกรรมออฟไลน์ที่เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาได้พบปะนักกีฬาตัวจริง พร้อมสร้างความทรงจำและส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย รวมทั้งร่วมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันรายการ AVC ที่ประเทศจีนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "More Than Meet & Greet" เพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการพบปะทั่วไป โดยแฟน ๆ จะได้ร่วมพูดคุยกับ “โค้ชอ๊อต-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร” และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง 17 คน ผ่านกิจกรรมบนเวที เกม และช่วงเวลาสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและแฟนกีฬาอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เสื้อทีมชาติไทยและลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬา รวมถึงกิจกรรมและสิทธิพิเศษจากผู้สนับสนุนภายในงาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ JAS และ Monomax ในการต่อยอดบทบาทจากผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด สู่การสร้างประสบการณ์กีฬาแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงแฟนกีฬาเข้ากับนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมร่วมผลักดันวงการกีฬาไทยผ่านกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ JAS และ Monomax ก่อนวันจัดงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "JAS FAN CONNECT THAILAND VOLLEYBALL STARS" เชื่อมทุกเสียงเชียร์ สู่ทีมชาติไทย ไปพร้อมกัน
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