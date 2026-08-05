โต๊ะเล็กไทยนำสามเม็ดไม่ชนะ โดนเวียดนามไล่ตามเสมอ 3-3 ต้องวัดแชมป์คอนติเนนทัลนัดสุดท้าย

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี การแข่งขันคอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 (Continental Futsal Championship 2026) นัดที่สาม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก ลงสนามพบกับ เวียดนาม ทีมอันดับ 21 ของโลก
โดย ฟุตซอลไทย ลงเล่นไปแล้ว 2 เกม ชนะ นิวซีแลนด์ และ ชนะ อัฟกานิสถาน ขณะที่ เวียดนาม ลงเล่นไปแล้วสามเกม เสมอ รัสเซีย, ชนะ นิวซีแลนด์ และ ชนะ อัฟกานิสถาน
เกมนี้ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่น 5 คนแรก เป็น ธีระวัตร แก้ววิลัย (GK), ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน, อธิปพงศ์ มุ่นพลาย, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ และ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ
เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ตัดบอลจากผู้เล่นเวียดนาม ก่อนจ่ายมาให้ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ได้ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษเข้าประตูไป
ถัดมานาทีที่ 7 ไทย ได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ตัดบอลได้จากผู้เล่นเวียดนาม และพาบอลเข้ากรอบเขตโทษไปดึงหลบผู้รักษาประตูเวียดนามหนึ่งจังหวะก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไป
จากนั้นนาทีที่ 14 ไทย บวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 จากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ทำชิ่งกับ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ก่อนได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเข้าประตูไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้ และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 29 ไทย มีโอกาสได้ลุ้นยิงประตูเพิ่ม มินธาดา ภิรมย์อยู่ ได้บอลในกรอบเขตโทษ ก่อนหาจังหวะยิงด้วยขวาไปติดบ๊อคผู้เล่นเวียดนามออกหลังไป
นาทีที่ 31 เวียดนาม ตีไข่แตกเป็น 1-3 จากจังหวะที่ เชา ดวน ฟัท ได้ยิงไกลด้วยขวานอกกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 34 เวียดนาม ไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น 2-3 จากจังหวะที่ ตู มินห์ กวาน ได้ยิงไกลด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไป
นาทีที่ 38 เวียดนาม ตามตีเสมอเป็น 3-3 จากจังหวะพาวเวอร์เพลย์ และเป็น เหงียน ดา ไฮ ได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษเข้าประตูไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย เสมอกับ เวียดนาม 3-3 เก็บเพิ่มเป็น 7 คะแนนจากสามนัด ยังต้องไปลุ้นแชมป์ คอนติเนนทัล ฟุตซอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 ในนัดสุดท้าย ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ รัสเซีย เสมอ อัฟกานิสถาน 3-3
โปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอล Continental Futsal Championship 2026 นัดที่สี่ พบกับ รัสเซีย ทีมอันดับ 7 ของโลก ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now