ผวา!! ชายปริศนาเมาหลอน กระโดดใส่รถ "วัฒนา" แข้งไทยลีก

“เนย์โด่ง” วัฒนา ทองคำ นักเตะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ทีมในศึกไทยลีก 2 และแฟนสาวถึงกับผวา!! เมื่อถูกชายปริศนากระโดดใส่รถ ระหว่างเดินทางกลับจากอุบลราชธานีบ้านเกิด เพื่อกลับมาซ้อมฟุตบอลที่ขอนแก่น
เหตุการณ์นี้เกิดที่ถนนสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ช่วงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลังเกิดเหตุเจ้าตัวรีบนำรถเข้าจอดข้างทาง เพื่อลงไปดูอาการผู้บาดเจ็บ ก่อนได้พบชาวบ้านที่เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหลายคน
ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุได้เข้าไปแอบในป่าข้างทาง พยายามจะกระโดดใส่รถคันอื่นอีก สุดท้ายถูกรถอเนกประสงค์ชนบาดเจ็บ เป็นแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ต้องประสานกู้ภัย และตำรวจให้มาตรวจสอบ ก่อนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นช่างประจำโรงงาน ก่อนเกิดเหตุมีอาการคล้ายคนเมา เจ้าของโรงงานจึงให้กลับบ้าน แต่ผู้ก่อเหตุไม่กลับมาแอบซุ่มในป่ามืด กระโดดให้รถชน