ฮารุดอทชลบุรีฯ เปิดตัว “โสรยา พรมหล้า” เสริมทัพรายแรก ลุยศึกไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2026-27

สโมสรฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี รองแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2026 ประกาศคว้าตัว “โสรยา พรมหล้า” มือเซตดีกรีทีมชาติไทย เข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการ นับเป็นนักกีฬาใหม่รายแรกของสโมสรในการเตรียมทีมสู้ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2026-27
เซตเตอร์วัย 34 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย เจ้าของส่วนสูง 170 เซนติเมตร เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ย้ายมาจากสโมสรนครราชสีมา 3เอ็ม ฟิล์ม วีซี โดยจะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์เกมกับ กรกนก ชาบำเหน็จ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทัพ “นางฟ้าฮารุดอท” พร้อมทดแทนการอำลาทีมของ ณัฏฐณิชา ใจแสน ที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้
สำหรับ โสรยา ถือเป็นหนึ่งในมือเซตมากประสบการณ์ของวงการวอลเลย์บอลไทย เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ปี 2023 และผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อยุธยา เอทีซีซี, คากายัน วอลเลย์ (ฟิลิปปินส์), ขอนแก่น สตาร์ วีซี, สุพรีม ทิพย ชลบุรี อี.เทค, กราเซีย เคซี (คาซัคสถาน) และนครราชสีมา วีซี ก่อนตัดสินใจย้ายมาร่วมทัพฮารุดอทชลบุรีฯ ในฤดูกาลใหม่
นอกเหนือจากผลงานในสนาม โสรยา ยังเป็นนักกีฬาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเดินหน้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “โสรยา คัพ” ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปี 2026 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพในอนาคต