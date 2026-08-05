ปลุกกระแสยัดห่วงไทย! เทโรฯ ผนึกกำลังภาครัฐ เปิดศึก ULTIMATE THAILAND 3X3 ชิงตั๋วเวิลด์ทัวร์ดูไบ

วงการบาสเกตบอลไทยสั่นสะเทือน! เมื่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ ประกาศจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการใหญ่แห่งปี "ULTIMATE THAILAND 3X3 SERIES 2026" ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก FIBA ในรูปแบบ 3x3 Quest ถือเป็นการตอกย้ำกระแสบาสเกตบอลฟีเวอร์ในประเทศไทย ผ่านเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้ก้าวสู่สากล โดยรวบรวมยอดฝีมือและทีมชั้นนำมาขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่ง คว้าสิทธิ์และตั๋วใบสำคัญสู่ระดับเวิลด์ทัวร์อย่าง FIBA 3x3 World Tour Masters พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก (FIBA 3x3 Individual World Ranking) ไปพร้อมกัน ปักหมุดความมันส์ วันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 14 สิงหาคม 2569
โดยการแข่งขันรายการ ULTIMATE THAILAND 3x3 SERIES 2026 จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย (OPEN MEN) รับสมัคร 12 ทีม
ทัวร์นาเมนต์หลักจะเปิดรับเพียง 12 ทีมเท่านั้นเพื่อร่วมขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งแชมป์และเงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาทรวมถึงสิทธิ์ในการแข่งชัน FIBA 3x3 World Tour 2026 ที่ดูไบ พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พัก
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (U18 MEN) รับสมัคร 12 ทีม
เพื่อเฟ้นหาช้างเผือกและสนับสนุนการพัฒนาผู้เล่นสู่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (U23) ในอนาคต
สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : TERO Sports
ห้ามพลาด!! มาร่วมสร้างปรากฎการณ์บาสเกตบอลฟีเวอร์รและร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมไทยที่ท่านชื่นชอบสู่เส้นทางบาสเกตบอลโลกไปพร้อมกัน 5-6 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย