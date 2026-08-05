ฮิโระ สร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกผงาดคว้าแชมป์เอเชียฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

ฮิโระ แก้วตาทิพย์ นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียหรือ Asian Open Figure Skating Trophy 2026 ประเภทจูเนียร์ ชาย ได้ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
โดยในรอบ Short Program นั้น ฮิโระ รั้งอันดับที่ 3 ทำได้ 68.53 คะแนน
ทว่าในรอบ Free Skating ฮิโระก็ระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 รวมสองรอบทำได้ 206.21 คว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่
“ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้ และก็ดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามของผมได้แสดงผลออกมาแล้ว” ฮิโระ กล่าวหลังคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
สำหรับ ฮิโระ ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี 2007 ที่มีการแข่งขันกันมา