แกรนด์สปอร์ต เปิดตัวชุดนักกีฬาทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด "THREADS OF SPIRIT – สายใยแห่งจิตวิญญาณ ถักทอเป็นหนึ่งเดียว" ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการผสานศิลปวัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ร่วมของเอเชีย และนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬา เพื่อสะท้อนพลัง ความสามัคคี และจิตวิญญาณของนักกีฬาไทย
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดนักกีฬาทีมชาติไทยและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองไอจิ–นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ณ Search Studio รามคำแหง 81
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายอัครพร พึ่งพร ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายชัย นิมากร ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, นายธารา พฤกษ์ชะอุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต, นายพีรเมธ นิมากร กรรมการผู้จัดการบริษัท, นายพจน์ วงศ์พัฒนาสิน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ตลอดจนนักกีฬา นักออกแบบ เซเลบริตี้ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุแกรนด์สปอร์ต และทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย สำหรับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ให้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องแต่งกายคอลเลกชันนี้ จะช่วยเสริมความมั่นใจให้นักกีฬาไทยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสู่สายตาชาวเอเชีย ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา และภาคภูมิใจที่ได้สวมชุดทีมชาติไทยในฐานะตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ
ด้าน นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต กล่าวว่า การออกแบบชุดนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ยึดแนวคิด "THREADS OF SPIRIT – สายใยแห่งจิตวิญญาณ ถักทอเป็นหนึ่งเดียว" ถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการผสานลวดลายพระราชทาน "บุปผาบรมราชินีนาถ" ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานผ้าไทย ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย จนได้รับการยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์และแฟชั่นไทยในปัจจุบัน
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันคือ การนำแนวคิด "การถักทอ" มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบร่วมสมัย โดยหยิบแรงบันดาลใจจาก ลายจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชีย ผสานเข้ากับ ลายอาซาโนะฮะ (Asanoha) ศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น จนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
สำหรับโปรเจกต์นี้ แกรนด์สปอร์ตได้รับเกียรติจาก คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ถ่ายทอดมุมมอง Contemporary Asian Sport Fashion ผ่านการออกแบบที่ผสานประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายนักกีฬาเข้ากับความประณีตของงานหัตถศิลป์ และความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาติ
สำหรับ เสื้อแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว โดยเสื้อสีน้ำเงินและสีแดง เป็นการประยุกต์ใช้ลวดลายพระราชทาน "บุปผาบรมราชินีนาถ" นำรูปทรงของดอกไม้มาพัฒนาเป็น Dot Graphic Pattern สร้างมิติของแสง เงา และจังหวะของลวดลาย ผสานกับ ลายกนกวารี อัตลักษณ์สำคัญของแกรนด์สปอร์ตที่ได้รับการตีความใหม่ให้มีความพริ้วไหวและร่วมสมัย ขณะที่เสื้อแข่งขันฟุตบอลสีขาว ไดนำแถบสีธงชาติไทยมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบ โดดเด่นด้วยแถบสีบริเวณช่วงอก สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ผลิตจากผ้า Micro Full Jacquard เนื้อนุ่ม น้ำหนักเบา ระบายอากาศดี แห้งเร็ว ลดการอับชื้น และรองรับการเคลื่อนไหวในทุกจังหวะของการแข่งขัน
ส่วนเสื้อแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง มี 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก ดอกบัวหลวงพระราชินี สัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ความแข็งแกร่ง และความภาคภูมิใจของคนไทย ผลิตจากผ้า Micro Lite น้ำหนักเบา เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่นสูง ให้สัมผัสสบาย
เสื้อแข่งขันแบดมินตันทีมชาติไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง มีทั้งแบบแขนสั้นและแขนกุด มี 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง ลวดลายการออกกแบบมาจากศิลปะการมัดย้อมผ้าไทย ผ่านการไล่เฉดสีและการเคลื่อนตัวของสีบนผืนผ้า สู่ลวดลายกราฟิกที่สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาไทย ผลิตจากผ้า Micro Spandex คุณภาพสูง เนื้อนุ่ม น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มอิสระในการเคลื่อนไหว
ขณะที่ชุดเดินทาง มี เสื้อโปโลทีมชาติไทย มี 3 สี ได้แก่ สีฟ้าอ่อน สีดำ และสีขาว ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก (Recycled Polyester) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยีการทอ Micro Full Jacquard ที่สร้างลวดลายบนเนื้อผ้าโดยตรง เพิ่มมิติของงานออกแบบและลดขั้นตอนการพิมพ์บนผืนผ้า อีกทั้งเสริมด้วยเทคโนโลยี Anti-Bacterial ช่วยยับยั้งการสะสมของแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ และคงความสดชื่นตลอดการสวมใส่
ด้าน Bomber Jacket ทีมชาติไทย โดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกพิมพ์ทั้งตัวในโทนสีกรมท่า ตัดเย็บในทรง Bomber Jacket ให้ภาพลักษณ์เรียบหรูและร่วมสมัย ขณะที่ ชุดอร์มทีมชาติไทย ใช้ลวดลายกราฟิกไล่เฉดสี ตัดต่อผ้าสีฟ้าอ่อน พร้อมเส้นกุ๊นสีฟ้าและกระเป๋าซิปด้านข้าง ผลิตจากผ้า Grand Poly เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น และระบายอากาศได้ดี ส่วนชุดแทร็คสูททีมชาติไทย ผลิตจากผ้า Polymild เนื้อเรียบ น้ำหนักเบา แห้งเร็ว ไม่ยับง่าย สวมใส่สบาย พร้อมลวดลายกราฟิกในโทนสีกรมท่า ตัดต่อผ้าสีฟ้าบริเวณบ่าและหัวไหล่ สะท้อนความสง่างามในทุกการเดินทางของทัพนักกีฬาไทย
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กล่าวทิ้งท้ายว่า แกรนด์สปอร์ตเชื่อมั่นว่า เครื่องแต่งกายของนักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน แต่เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ถ่ายทอดตัวตน และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศสู่สายตาชาวโลก
สำหรับคอลเลกชันชุดนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ Grand Sport Shop ทุกสาขา, Grand Sport Shop Online, TikTok Shop : Grand Sport Thailand และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแกรนด์สปอร์ตทั่วประเทศ