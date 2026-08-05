"พิณเพลง-กานต์ธัช" ชนะ 3 แมทช์รวด ทะลุก่อนรองฯ ศึกเวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้าย ซึ่งจะทราบผลว่านักกีฬาคนใดได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม จี "พิณเพลง" ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ นักหวดชาวไทย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 7 พบกับ กาเบรียลลา จูเลียนนา โคตซี จากออสเตรเลีย โดยทั้งคู่ชนะมาคนละ 2 แมทช์ ฉะนั้น แมทช์นี้จึงเป็นแมทช์ชี้ชะตาผู้ที่จะได้สิทธิ์เข้ารอบ และปรากฏว่า เป็น ศรร์วิศา ที่เล่นได้ดี เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-1 ทำให้ชนะ 3 แมทช์รวด คว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนนักหวดออสเตรเลีย ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์ ตกรอบ
ด้านประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม ดี "กล้อง" กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน นักเทนนิสไทย คว้าชัยแมทช์ส่งท้ายได้สำเร็จ โดยเอาชนะ อิชาน บาดากิ จากอินเดีย 2-0 เซต 6-1 และ 6-0 ทำให้ กานต์ธัช มีผลงานรวมชนะ 3 แมทช์รวด ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ส่วนนักหวดอินเดีย ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ ตกรอบ
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์สุดท้าย กลุ่ม เอ โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ ชเว โซอึน (เกาหลีใต้) 6-2, 6-1 ส่งผลให้ โชติรินทร์ มีผลงานรวมชนะ 3 แมทช์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
กลุ่ม บี อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ ชนะ เจิ้ง หยูฟาน (จีน) 3-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 สรุป อัญวีณ์ มีผลงานรวม ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
กลุ่ม ซี ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์ (วาง 3) 6-3, 6-4 หลังสรุปผลงานรวม ปัฐน์ธินันต์ ชนะ 3 แมทช์ ได้เข้ารอบก่อนรองฯ ส่วน พิชญาภัค ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
กลุ่ม อี จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 5) ชนะ ยัง ซอจอง (เกาหลีใต้) 6-1, 6-1 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ ชนะ เอยุ โยชิดะ (ญี่ปุ่น) 6-2, 7-6(4) ทั้งนี้ เมื่อสรุปผลงานรวม จิณห์นิภา ชนะ 3 แมทช์รวด ได้เข้ารอบก่อนรองฯ ส่วน กนกอินทร์ ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
กลุ่ม จี มะลิ อ่องลออ ชนะ นาบา นิชาน (มัลดีฟส์) 7-5, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม มะลิ มีผลงานรวม ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ