ชาวเน็ตถกสนั่นเกมบีจี-วิลล่า ช็อต ​“แคช” ขึ้นรับถ้วยเหงาๆ ชี้ประชดเจ้าบ้านเล่นแรงทำแข้งเจ็บ

เกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่ แอสตัน วิลล่า บุกเอาชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3-1 เมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมาจบลงไปแล้ว แต่ยังคงมีเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลให้พูดถึง โดยเฉพาะช็อตพิธีมอบถ้วยรางวัล
หลังเกมนั้น "สิงห์ผงาด" ส่งเพียง แมตตี้ แคช กัปตันทีมในครึ่งแรก เดินออกมารับถ้วยรางวัลเพียงคนเดียวแบบเงียบๆ ซึ่งก็ถือเป็นภาพที่ผิดปกติ เพราะทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการในต่างประเทศ ปกติแล้วจะต้องมีการฉลองแชมป์ร่วมกันทั้งทีมเพื่อภาพลักษณ์และสปอนเซอร์
แฟนบอลหลายราย เชื่อว่า อูไน เอเมรี่ เฮดโค้ชของทีม อาจไม่พอใจกับการเล่นที่หนักหน่วงของฝั่งเจ้าบ้าน จนทำให้นักเตะใหม่อย่าง อเลฮานโดร การ์นาโช่ ปากแตก และกัปตันทีม จอห์น แม็คกินน์ เจ็บเข่า ต้องบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออก แถมยังเลือกที่จะไม่ส่งผู้เล่นสำรองลงไปแทน เพื่อเพลย์เซฟและยอมให้ทีมเล่นแค่ 10 คนในสนาม
แฟนลูกหนังในโลกออนไลน์เชื่อว่าการไม่ยอมให้นักเตะคนอื่นๆ ขึ้นมาร่วมรับถ้วย หรือร่วมเฟรมถ่ายรูปฉลองแชมป์ถูกตีความว่าเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์ในเกม และอีกหลายคนยังรุมวิจารณ์สโมสรเจ้าบ้านว่าเล่นติดดาบเกินไป ซึ่งก็อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ฟุตบอลไทย ทำให้ทีมระดับโลกทีมอื่นไม่กล้ามาอุ่นเครื่องด้วยในอนาคต
บางส่วนมองว่า และผู้ตัดสินในเกมนี้ปล่อยให้เกมไหลเกินไปในจังหวะฟาวล์หนักๆ ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และระดับความรุนแรงของผู้เล่นได้ดีเท่าที่ควร