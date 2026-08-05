“บิว” เร็วสุดเอเชียปี 2026 หลังวิ่ง 100 ม. 9.99 วินาทีที่สาธารณรัฐเช็ก

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย ที่เพิ่งระเบิดฟอร์มวิ่ง 100 เมตรชาย ด้วยเวลา 9.99 วินาที (ลม +1.4 เมตร/วินาที) ในการแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก้าวขึ้นเป็น ผู้นำสถิติเอเชีย (Asian Lead) ประจำปี 2026 หลังยังไม่มีนักวิ่งเอเชียคนใดทำเวลาได้ต่ำกว่า 10 วินาทีในปีนี้
ก่อนหน้านี้ “บิว" ภูริพล บุญสอน เพิ่งจารึกชื่อวิ่ง 100 เมตรต่ำกว่า 10 วินาทีเป็นครั้งแรก ด้วยเวลา 9.94 วินาที ในรอบคัดเลือก กีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย และกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ทำลายกำแพง 10 วินาที ได้สำเร็จ
ผลงานของลมกรดวัย 20 ปี นับว่าสะท้อนพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และตอกย้ำว่า “บิว” กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักวิ่งระยะสั้นที่น่าจับตามองที่สุดของทวีปเอเชียและเวทีโลก พร้อมสร้างความหวังให้แฟนกีฬาชาวไทยบนเวทีระดับนานาชาติด้วย