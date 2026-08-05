จอมเตะไทยคึกคักหลังเปลี่ยนบรรยากาศชุบตัวแดนโสม ก่อนลุยเอเชียนเกมส์ 2026

จอมเตะไทย ทั้งประเภทต่อสู้และพุมเซ่ สุดคึกคัก หลังได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อม ณ แดนโสมขาว เป็นเวลา 2 สัปดาห์เต็ม "เลขาบิ๊ก" ธนฑิตย์ รักตะบุตร มั่นใจ ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ก่อนไปลุยศึกใหญ่ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ในเดือน ต.ค.นี้
"เลขาบิ๊ก" นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค.69 ว่า ขณะนี้ สมาคมฯ ได้ส่งทีมเทควันโดไทย ประเภทต่อสู้ ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.-22 ส.ค.69 รวมระยะ 2 สัปดาห์ โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทย ได้รับการต้อนรับจาก ลี จา ฮยุง นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซล เป็นอย่างดี
ขณะที่ ทีมเทควันโดท่ารำ (พุมเซ่) และคู่ซ้อม จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-10 ส.ค.69 ซึ่งตามรายงานจากทีมผู้ฝึกสอน พบว่า จากการเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมนั้น ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคักคักและเข้มข้น นักกีฬาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บและทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างมาก เชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กลับมาเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์อย่างเต็มที่แน่นอน
สำหรับศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ครั้งนี้ ทีมจอมเตะไทย ได้รับโควตานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 10 คน (ประเภทต่อสู้ 8 คน, ประเภทพุมเซ่ 2 คน) ประเภทต่อสู้ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย รุ่น 58 กก. "ฟาอีส" สิรวิชญ์ มะหะหมัด, รุ่น 68 กก. "หยู" บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทอง รุ่น 63 กก. ศึกเอเชียนเกมส์ 2024 ที่จีน, รุ่น 80 กก. "ไอออน" กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ, รุ่นมากกว่า 87 กก. แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ ส่วนนักกีฬาหญิง รุ่น 49 กก. "อิม" พัชรกัญน์ พูลเกิด, รุ่น 57 กก. "ขนมจีบ" ณัฐกมล วาสนา, รุ่น 67 กก. "ใบเตย" ศศิกานต์ ทองจันทร์, รุ่นมากว่า 67 กก. "ลูกแก้ว" กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น
นอกจากนี้ "ใบเตย" ศศิกานต์ ทองจันทร์ ยังจะลงแข่งขันในประเภทเทควันโดเสมือนจริง (เวอร์ชวล เทควันโด) เพิ่มอีกหนึ่งรายการอีกด้วย
ทางด้านประเภทพุมเซ่ ประกอบด้วย ประเภทเดี่ยวชาย "หมูปิ้ง" นาวิน ปินฑะสูตร และประเภทเดี่ยวหญิง "ใบปอ" ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ
อนึ่ง กีฬาเทควันโด ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีชิงชัยทั้งหมด 11 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทพุมเซ่ 2 เหรียญทอง, ประเภทต่อสู้ 8 เหรียญทอง และเทควันโด เสมือนจริง 1 เหรียญทอง โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค.69