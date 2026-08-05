บทเรียนเหตุสลดฟ้าผ่า "ซอฟวัน อาแว” เตือนชีวิตนักกีฬาสำคัญกว่าการแข่งขัน

จากเหตุการณ์สุดสลดเมื่อเย็นวานนี้ (4 ส.ค.2569) ที่ ซอฟวัน อาแว แข้งใหม่ของสโมสร เอฟซี ยะลา ต้องเสียชีวิตลงจากเหตุฟ้าผ่ากลางสนามแข่งขันฟุตบอลเดินสายที่ จ.นราธิวาส เพียงเพราะผู้จัดเลือกที่จะให้แข่งต่อจนจบ ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนอง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการ โกลก เอฟเอ คัพ ณ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อมีสายฟ้าผ่าลงมากลางสนามแข่ง ส่งผลให้ ซอฟวัน อาแว พร้อมด้วยผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในสนามได้รับบาดเจ็บ โดยเจ้าตัวจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เรื่องนี้เรียกว่ากลายเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่วงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะฟุตบอลเดินสายและแมตช์ท้องถิ่น ที่ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าผลแพ้ชนะ อย่างไรก็ตามระเบียบสากลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ย้ำชัดเจนถึงเรื่องนี้ มีร่างระบุชัด
1.กฎรัศมี 8 ไมล์ หากเรดาร์หรือสายตาตรวจพบฟ้าผ่าในระยะ 13 กิโลเมตรรอบสนาม ผู้ตัดสินต้องสั่ง "หยุดเกมทันที"
2.กฎ 30 นาที จะกลับมาแข่งต่อได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีฟ้าผ่าซ้ำติดต่อกันนาน 30 นาทีขึ้นไป
3.สนามบอลคือจุดเสี่ยงที่สุด เพราะในพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูง ตัวนักฟุตบอลจะกลายเป็น "จุดเด่นที่สูงที่สุด" ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านของกระแสไฟจากก้อนเมฆทันที และวัตถุโลหะบนร่างกายไม่ใช่ตัวล่อฟ้า แต่เป็นตัวนำความร้อนที่ทำให้แผลไหม้รุนแรงขึ้น
ความสูญเสียของซอฟวัน ในวัย 24 ปี คือสัญญาณเตือนเสียงดังๆ ความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องที่ควรยืดหยุ่นและควรมองข้ามได้ เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแบบรุนแรง ย่อมไม่คุ้มกับชีวิตของนักกีฬาที่ต้องสูญเสียไป