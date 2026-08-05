กกท.เชื่อช้างศึก ยู 23 เข้ารอบลึกเอเชียนเกมส์ มั่นใจทีมตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญกลับบ้าน

“ช้างศึก ยู 23” อยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่น เจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มองเป็นโอกาสที่ดีในการดวลกับทีมระดับโลก เชื่อทีมไทย จะผ่านรอบแรกได้แน่ และมีโอกาสเข้ารอบลึก ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย มั่นใจมีเหรียญกลับบ้าน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของ 2 กีฬาประเภททีมยอดนิยมของไทย ทั้ง “ช้างศึก ยู 23” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย และทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านหมดแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวล หากมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาจากนี้คงต้องเป็นไปตามกระบวนการ ซึ่ง กกท. สนับสนุนเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของสมรรถภาพร่างกายที่จะทำให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งพร้อมที่สุด
“ทีมฟุตบอลชาย จะเป็นการแข่งขันของชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ซึ่งไทยเราอยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ ญี่ปุ่น, คีร์กิซสถาน และฮ่องกง โดยการอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทีมระดับโลกไปแล้ว นับเป็นโอกาสที่ดี เพราะคงไม่ได้มีโอกาสบ่อย ๆ ที่จะได้เจอทีมระดับนี้ และเชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมชาติไทย น่าจะผ่านรอบแรกไปได้ และมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกได้ด้วย”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มทีมชาติไทย เราเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้ว และเคยคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ได้แล้วเช่นกัน ดังนั้นมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเหรียญ มั่นใจว่าอย่างน้อยจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ โดยในรอบแรก ทีมหญิงไทย อยู่ร่วมกลุ่มซี กับ ไชนีส ไทเป, คีร์กิซสถาน และ มองโกเลีย
“คู่แข่งที่น่าจับตาของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ คงหนีไม่พ้น จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามส่วนตัวมั่นใจว่ามีเหรียญแน่นอน” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มี 15 ประเทศเข้าร่วม ในรอบแรกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 3 ทีม 1 กลุ่ม กลุ่มเอ ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไทย, คีร์กิซสถาน, ฮ่องกง, กลุ่มบี จีน, ยูเออี, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, กลุ่มซี เวียดนาม, อุซเบกิสถาน, ฟิลิปปินส์, คูเวต และ กลุ่มดี เกาหลีใต้, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์ แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม และนำทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ต่อไป
ขณะที่ วอลเลย์บอลหญิง ในร่ม มีทั้งหมด 14 ประเทศเข้าร่วม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 3 ทีม 2 กลุ่ม กลุ่ม เอ ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), อินโดนีเซีย, เนปาล, กลุ่ม บี จีน, คาซัคสถาน, ฟิลิปปินส์, กลุ่ม ซี ไทย, ไชนีส ไทเป, คีร์กิซสถาน, มองโกเลีย และกลุ่ม ดี เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, กาตาร์ แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม และนำทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ เช่นกัน