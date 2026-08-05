จอมพลังไทยลงซ้อมมื้อแรกที่อุซเบฯเตรียมสู้ศึกยุวชนและเยาวชนเอเชีย

จอมพลังยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทย ชุดแรก ปักหลักฝึกซ้อมที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน กันอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569
นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดแรก ประกอบด้วย ธโนดม รักจันทร์ รุ่นยุวชนชาย 55 กิโลกรัม, กฤติพงษ์ ทศหล้า รุ่นยุวชนชาย 60 กิโลกรัม, นฤมล วงษ์หาจักร รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม, ณัฐชา แก้วน้อย รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม และเยาวเรศ เพิ่มแก้ว รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ส่วนผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย จ่าเอกหญิงสายพิณ เดชแสง, นางสาวแอนนิภา มูลธาร์, นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม และ จ่าอากาศโท จตุภูมิ ชินวงค์ โดยมี นางสาวภัทราวณี กมลอารี เป็นนักกายภาพบำบัด เดินทางถึงกรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิซสถาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทย เปิดเผยว่า การเดินทางจนถึงการเข้าที่พักเป็นไปอย่างราบรื่น และปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่ในช่วงค่ำ จะเรียกประชุมทีมเพื่อแจ้งการเตรียมความพร้อมร่างกายในด้านต่าง ๆ และสิ่งของที่ต้องเตรียมไปยังสนามฝึกซ้อม ขณะที่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 นักกีฬาชุดแรก ได้ฝึกซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในทันที เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้
“ผมได้ไปสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมแล้ว โดยมีฟลอร์วอร์ม 12 ฟลอร์ และฟลอร์ซ้อมอีก 25 ฟลอร์ รวมทั้งยังมีห้องชั่งน้ำหนัก ห้องตรวจโด๊ป ถือว่าเจ้าภาพได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมในระดับหนึ่งเพื่อรองรับนักกีฬาจากทั่วทวีปเอเชีย” นาวาเอก เพชรเกษม กล่าว