“JAS-MONO-ไปรษณีย์ไทย” จับรางวัลผู้โชคดีบอลโลกจาก iStamp แจกโชคทะลุ 5 ล้านบาท

“JAS-MONO-ไปรษณีย์ไทย” จับรางวัลผู้โชคดีบอลโลกจาก iStamp แคมเปญ "แสตมป์ลุ้นแชมป์ แจกโชคทะลุ 5 ล้านบาท"
คุณฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS พร้อมด้วย คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด, คุณนวรัตน์ อัจฉริยวงศ์เมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโพสต์เน็กซ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ คุณมาริสา วิวัฒนะประเสิรฐ คุณมาริสา วิวัฒนะประเสริฐ Brand Director จาก Hisense ร่วมกันจับรางวัลจากแคมเปญ “แสตมป์ลุ้นแชมป์ แจกโชคทะลุ 5 ล้านบาท” หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนฟุตบอลและผู้ใช้บริการทั่วประเทศที่ร่วมซื้อ iStamp ฟุตบอลโลก 2026 ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post ตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 พร้อมต่อยอดประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลด้วยการผสานบริการดิจิทัลเข้ากับแสตมป์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการสะสม ตอกย้ำความร่วมมือในการส่งมอบประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลระดับโลกควบคู่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาไทย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง https://www.monomax.me