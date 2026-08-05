“นวพร-ณฐริกา” นำสาวไทยสู้ศึก สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ ที่ชลบุรี

นวพร สุนทรียภาส มือหนึ่งไทยแอลพีจีเอทัวร์ และณัฐริกา เสนสาย รองแชมป์รายการที่แล้ว นำทัพนักกอล์ฟสาวไทยรวม 112 คน ลงแข่งขันไทยแอลพีจีเอรายการที่ 8 “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟคลับ ระยะ 6,525 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ โดยแชมป์นักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท
รายการนี้มีนักกอล์ฟทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นลงชิงชัยนำโดย นวพร สุนทรียภาส วัย 20 ปี เจ้าของสองแชมป์ไทยแอลฯ 2026 และมือหนึ่งของทัวร์, ณัฐริกา เสนสาย วัย 19 ปี มือทำเงินอันดับ 4 และรองแชมป์สนามที่แล้ว, อรกนก สร้อยสุวรรณ โปรสาวไทยจากดรีมทัวร์ เกาหลีใต้, พัทธนันท์ ติกุล แชมป์คัลเลอร์ทัวร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และอรนรินทร์ สัตยาบรรพต โปรสาวในเจแปนทัวร์และสเต็ปอัพทัวร์ที่ญี่ปุ่น เป็นต้น
น้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส เผยถึงความพร้อมว่า “สนามนี้เคยมาเล่นเมื่อปีสองปีที่แล้ว เคยตกรอบไปหนึ่งครั้ง แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ แมทช์นี้จะทำให้เต็มที่ เล่นตามแผน คงไปวางแผนกับคุณพ่อ” ขณะที่ โบว์-ณัฐริกา เสนสาย กล่าวว่า “สนามนี้เมื่อปีที่แล้วได้ที่ 22 เล่นที่นี้ต้องวางแผนให้ดี การได้รองแชมป์จากสนามที่แล้วทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น สัปดาห์นี้ก็จะวางแผนการเล่นให้ดี ทั้งช็อตแรก ดูสโลปการเข้ากรีนให้ดี”
สำหรับการแข่งขันรอบแรก กลุ่มแรกจะทีออฟทางด้านหลุม 1 และหลุม 10 เวลา 07.00 น.