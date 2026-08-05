“รวงข้าว” ร่างกายไม่พร้อม ถอนบู๊ 64 คน หวด WTA 1000 ที่แคนาดา ลุ้นคืนสนามแกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่น

“รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิส WTA 1000 รายการ ใหญ่ เนชั่นแนล แบงค์ โอเพ่น 2026 ที่ประเทศแคนาดา เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม ทำให้พลาดโอกาสลงดวลกับ อแมนดา อนิสซิโมวา มือ 10 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา ในรอบ 64 คนสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ รวงข้าว โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการ เอาชนะ เอเมอร์สัน โจนส์ จากออสเตรเลีย 2-0 เซต เก็บชัยชนะนัดแรกในเทนนิสรายการระดับ WTA 1000 อย่างไรก็ดี ต้องถอนตัวในการลงเล่นรอบ 64 คน ซึ่งคาดว่านักหวดสาววัย 21 ปี ที่ ศึกกรำศึกมาอย่างหนักติดต่อกัน จนสภาพร่างกายไม่พร้อม ต้องการพักและฟื้นตัว เพื่อกลับมาลงแข่งขันในศึกแกรนด์สแลม สุดท้ายของปี ยูเอส โอเพ่น 2026 ที่กำลังจะมาถึง ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า