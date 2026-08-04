“ฮัดสัน" พอใจช้างศึกไม่เต็มร้อยบุกคว้าชัยเหนือฟิลิปปินส์ ยันตั้งเป้าชนะเมียนมาร์ คว้า 12 คะแนนเต็ม

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม โดยเกมดังกล่าว ทีมชาติไทย เฉือนชนะ ฟิลิปปินส์ ไป 1-0 จากประตูชัยของ วาริส ชูทอง ทำให้ทีมมี 9 คะแนนเต็ม
"ต้องยอมรับว่าการเดินทางมาที่ฟิลิปปินส์ เรามาโรงแรมที่พักก็เกือบ ตี 3-4 แล้ว มีเวลาซ้อมก่อนแข่งขันเกมนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าตอนนี้ต้องโฟกัสเรื่องการฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาให้สมบูรณ์มากที่สุด เมื่อกลับถึงไทย และได้ซ้อมวันพฤหัสบดีอีกครั้ง" ฮัดสัน กล่าว
"เป้าหมายในการเจอกับ เมียนมา หลังจากนี้ก็วางแผนจะเก็บชัยชนะให้ได้ ความโชคดีของเราก็คือ เราได้โอกาสพักนักกีฬา จาก 2-3 เกมที่ผ่านมา บางคนที่ตะคริวขึ้น มีอาการบาดเจ็บ ตึง หรือล้า คนที่ลงมา ก็ทำออกมาได้ดี เป้าหมายก็พยายามย้ำเรืองการฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อน แต่ยืนยันว่าการเจอเมียนมา เราจะพยายามเอาชนะให้ได้"
ด้าน วาริส ชูทอง เพลย์เยอร์ ออฟ เดอะ แมตช์ กล่าวว่า "โค้ชก็พยายามเน้นการเล่นด้วยกัน และเราก็พยายามช่วยกันเล่น รู้สึกดีครับ ที่ทุกคนก็ทำให้เห็นว่าแม้เราจะมีการโรเตชั่น แต่ก็สามารถเก็บผลการแข่งขัน หลังจากนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ครับ"
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สี่ พบกับ เมียนมา ทีมอันดับ 158 ของโลก ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now