วิลล่า ชนะ บีจี 3-1 ฟุตบอลนัดพิเศษ "ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND

ฟุตบอลนัดพิเศษ "ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND" ที่ บีจี สเตเดียม เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 "เดอะ แรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ "สิงห์ผงาด" แอสตัน วิลล่า แชมป์ยูโรปา ลีก ฤดูกาล 2025/26 แม้สภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก จะทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันจากกำหนดเดิม 19.30 น. มาคิกออฟจริง 20.15 น. และสามารถดำเนินการแข่งขันได้
"สิงห์ผงาด" ส่ง แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ และ เอมิเลียโน่ บวนเดีย ลงเป็น 11 ตัวจริง พร้อมนักเตะใหม่อย่าง อเลฮานโดร การ์นาโช่ กับ ชูเอา โกเมส ขณะที่ "เดอะ แรบบิท" ส่ง กฤษดา กาแมน กับ สรานนท์ อนุอินทร์ สองนักเตะดีกรีทีมชาติไทยนำทัพ
ครึ่งแรก วิลล่าออกนำไปก่อน 2-0 จากลูกยิงของ เอมิเลียโน่ บวนเดีย นาที 12 กับลูกโหม่งของ วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ นาที 31 เข้าสู่ครึ่งหลัง วิลล่าได้ประตูเพิ่มจากลูกยิงของ บูบาการ์ กามาร่า นาที 62 ก่อน ลีออน เจมส์ ยิงตีไข่แตกให้บีจี นาที 83 จบเกม แอสตัน วิลล่า บุกชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3-1
การแข่งขันนัดพิเศษ "ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND" ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Sync Circle ผู้ริเริ่มและผู้จัดงานหลัก, Pro Meet Elite ผู้ดูแลการบริหารจัดการโปรเจกต์และการตลาด, BG Sports ผู้ดูแลการแข่งขันและการถ่ายทอดสด, MAIN STAND ในฐานะพันธมิตรสื่อ และพันธมิตรอื่น ได้แก่ FC ONLINE, YAMAHA, Ari Football, MONOMAX, The Okura Prestige Bangkok และ adidas โดยทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน ในการยกระดับมาตรฐานอิเวนต์กีฬาระดับโลกในประเทศไทย
รายชื่อ 11 ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-4-2): มาร์โก บิซ็อท; แมตตี้ แคช (กัปตัน), ทีเจ แคร์โรลล์, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ทริสตัน โรว์; อเลฮานโดร การ์นาโช่, ลามาร์ โบการ์ด, ชูเอา โกเมส, อลีสซง; เอมิเลียโน่ บวนเดีย, อีวาน เกสซ็องด์
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (4-3-3): สรานนท์ อนุอินทร์; ทาคาฮิโระ ยานากิ, เยเฟอร์ซอน คินตานา, เอดิน ออสมาโนวิช, ชานนท์ ทำมา; ไรอัน เอ็ดเวิร์ดส์, กฤษดา กาแมน (กัปตัน); สุรชาติ สารีพิมพ์, รานีล ซานตาน่า, พงศ์รวิช จันทวงษ์; โทโมยูกิ โดอิ