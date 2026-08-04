จับตาพี่น้อง "เฟอรารี่-แมคลาเรน" ซิ่งรถคาร์ท ลูก "เบนซ์ พริกไทย"

จับตาพี่น้อง "เฟอรารี่-แมคลาเรน" ซิ่งรถคาร์ท
ลูกไม้หล่นใต้ต้นนักแข่งรถ + "เบนซ์ พริกไทย"
อีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาที่น่าจับตาในการแข่งขันรถคาร์ทเยาวชน รายการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมเปี้ยนชิพ 2026” สนามที่ 1 ที่สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา ซึ่งปิดฉากลง ช่วงปลาย ก.ค. ที่ผ่านมา คือ "น้องแมคลาเรน" ด.ช.ภีมญภัฎฐ์ เลิศทวีวิทย์ วัย 8 ขวบ ซึ่งลงสนามเป็นครั้งแรก
"น้องแมคลาเรน" ซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่คนสวยเสียงดี "เบนซ์ พริกไทย" ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์ กับ "ปอ" คุณพ่อตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ นักแข่งรถชื่อดัง ลงแข่งขันในรุ่น CADET B อายุ 8-9 ปี โดยในรอบควอลิฟาย น้องต้องลงวิ่งเพียงคนเดียว จึงมีความตื่นเต้น เนื่องจากเป็นการแข่งขันครั้งแรก ทำให้จบที่อันดับ 10
ฮีท 1 ออกตัวจากอันดับที่ 10 แต่สามารถไล่แซงขึ้นมาจบอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ขวบ และอันดับ 2 โอเวอร์ออล จากนั้น ฮีท 2 โดยยังคงออกตัวจากอันดับที่ 10 และทำผลงานได้เหมือนเดิมอีกครั้งคือ อันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ขวบ และอันดับ 2 โอเวอร์ออล
ส่วน ไฟนอล ฮีท ซึ่งเป็นรอบสำคัญที่สุด "น้องแมคลาเรน" ได้ออกตัวจากตำแหน่งหน้าสุด แต่ด้วยความตื่นเต้น เมื่อไฟสัญญาณดับ รถของน้องยังออกตัวไม่ได้ ทำให้อันดับตกลงไปอยู่ที่ 8 หลังจากนั้นน้องเริ่มตั้งสติ และพยายามไล่แซงเพื่อนำตำแหน่งกลับคืนมา
ในจังหวะที่กำลังเข้ากลุ่มรถสามคัน และกำลังจะแซงผ่านตรงกลาง รถทางด้านซ้ายหักเข้ามา ทำให้ล้อของรถทั้งสองคันปีนกัน รถของน้องลอยออกนอกสนาม และไม่สามารถแข่งขันต่อจนจบได้ จากคะแนนที่เคยอยู่อันดับ 1 กลับต้องตกลงไปอยู่อันดับสุดท้าย เพราะอุบัติเหตุในรอบตัดสิน
คุณพ่อของ "น้องแมคลาเรน" ยอมรับว่า เสียดายมากกับผลรอบไฟนอล แต่ลูกชายได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้ว ซึ่งหลายรอบ ทำให้ตนประหลาดใจมาก และเชื่อว่าลูกชายได้รับประสบการณ์ที่ดี หลังจากที่ผ่านมา ลูกชายเฝ้าดูพี่สาว (พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์) ลงสนามแข่งขันมาตลอด
"เมื่อกลับมาคิดอีกครั้ง ผมเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญที่จะทำให้ลูกชายของผมเติบโตขึ้น เขาจะได้เรียนรู้เรื่องความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ การควบคุมอารมณ์ และการทำให้จิตใจแข็งแกร่งกว่าเดิม การแข่งขันครั้งแรกอาจไม่ได้จบลงด้วยถ้วยรางวัล แต่สิ่งที่ แมคลาเรน แสดงให้เห็น ทำให้ผมรู้ว่าเขามีหัวใจของนักแข่งอยู่ในตัวครับ"
นอกจากนี้ คุณพ่อตนุภัทร ยังได้กล่าวถึงลูกสาวคนโต "น้องเฟอรารี่" พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ ว่า ได้ลงแข่งขันรถคาร์ทเยาวชนรายการเดียวกัน ซึ่งน้องมีความสุขุม และเป็นนักวางแผน หลังจากน้องคว้าแชมป์ Cadet B รุ่นอายุ 10–11 ปี ในฤดูกาลที่ผ่านมา มาถึงปีนี้ น้องก้าวขึ้นมาท้าทายนักขับระดับโปรกว่า 30 คน ก่อนจะคว้าอันดับ 3 รุ่น SKT และอันดับ 9 โอเวอร์ออล
"สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของลูกสาวคือ น้องเฟอรารี่เป็นนักแข่งหญิงเพียงคนเดียวที่ขึ้นโพเดียมในรายการนี้ ผมภูมิใจในตัวลูกสาวและลูกชายมากครับ ทั้งคู่กำลังเติบโตไปพร้อมกัน โดยมีครอบครัว ทีม Ya Motorsport และทีมงาน TNP คอยสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง"
จากผลงานกับความตั้งใจของทั้งคู่ ทำให้ครอบครัววางแผนส่งพี่น้องคู่นี้ "น้องเฟอรารี่" กับ "น้องแมคลาเรน" ลงสนามพิสูจน์ฝีมือในรายการต่อไปอย่างแน่นอน ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องจับตาต่อไป แต่การันตีว่า ไม่ธรรมดาแน่นอน!