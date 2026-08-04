ทีมชาติไทย บุกเชือด ฟิลิปปินส์ 1-0 เก็บ 9 แต้มเต็ม อาเซียน คัพ จ่อลิ่วรอบรอง

การแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม ของทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก ลงสนามพบกับ ฟิลิปปินส์ ทีมอันดับ 135 ของโลก
ไทยมี 6 คะแนนเต็มจากสองเกมแรก ส่วน ฟิลิปปินส์ มี 3 คะแนน จาก 2 เกม เกมนี้ แอนโธนี ฮัดสัน ตัดสินใจ โรเตชั่น โดยแดนหน้าเป็น เจะฮานาฟี มามะ, วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ และ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า
เริ่มเกมมาแค่สองนาที ไทยมาได้ทักทายก่อน จากจังหวะที่ เสกสรรค์ ราตรี ได้บอลทางฝั่งขวา และครอสบอลย้อยไปชนคานกระเด้งออกมา
นาทีที่ 9 ฟิลิปปินส์ มาได้ลุ้นจากฟรีคิกที่เป็นลูกสูตร และเป็น โคล เอ็มโรวก้า ที่กระโดดยิงแต่กัมพล ปฐมอรรฆย์กุลยังรับไว้ได้
นาที 23 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ เจะฮานาฟี มามะ ได้ลากไปยิงด้วยซ้าย หลุดกรอบออกไป
นาที 35 ไทยน่ามาได้ประตูออกนำจากจังหวะเก็บตกบอลสองของ ปกเกล้า อนันต์ ที่ยิงด้วยขวา แต่ยังไปติดเซฟของ พาทริค เดย์โต้ และไม่มีจังหวะเพิ่มเติมจบครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0
ครึ่งหลัง ไทยเปลี่ยนตัวสองคนด้วยการส่ง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย และ พิชา อุทรา ลงไปเล่นแทนที่ของ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า และ ปกเกล้า อนันต์
ครึ่งหลังนาที 57 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่สามด้วยการส่ง คคนะ คำยก ลงไปแทนที่ เจะฮานาฟี มามะ และลงมา คคนะ ก็ได้โอกาสเลย หลังวิ่งไปยิงตามน้ำด้วยขวา แต่บอลไปเข้าข้างตาข่าย
นาที 67 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่สี่ด้วยการส่ง ยศกร บูรพา ลงไปเล่นแทน เสกสรรค์ ราตรี
นาที 79 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะลองยิงไกลของ ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร แต่บอลก็เหินข้ามคานออกไป
นาที 81 ไทยได้ลุ้นจากฟรีคิกที่ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ เปิดให้ ยศกร บูรพา โขกไปหล่นบนคานออกหลังไป
นาที 84 ทีมชาติไทย ได้ประตูออกนำ 1-0 จากจังหวะที่ พิชา อุทรา หลุดไปทางซ้ายก่อนครอสไปให้ วาริส ชูทอง โหม่งเข้าไป
นาที 88 ไทยเกือบได้ประตูที่สองจากลูกเตะมุม ที่ สารัช อยู่เย็น เปิดให้ ณัฐพงษ์ สายริยา โขกไปติดเซฟของ พาทริค เดย์โต้
นาที 89 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากลูกเก็บตกแถวสองของคคนะ คำยก แต่ยังไปติดเซฟของ พาทริค เดย์โต้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย บุกไปเอาชนะ ฟิลิปปินส์ 1-0 มี 9 คะแนนเต็ม จ่อเข้ารอบรองชนะเลิศ อาเซียน คัพ 2026
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สี่ พบกับ เมียนมา ทีมอันดับ 158 ของโลก ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.