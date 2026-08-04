“ซิโก้” ชี้ยิงสดทีมชาติหน้าที่สมาคม อยากจุดสร้างกระแสต้องถ่ายฟรีทีวี มองราคาตั๋วบอลอาเซียนคัพ 2026 สูงเกิน

"ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ตำนานนักเตะและโค้ชทีมชาติไทย ออกมาแสดงทัศนะผ่านรายการ "เคลียร์ริมเส้น" ทางช่องไทยรัฐสปอร์ต ถึงประเด็นร้อนในศึกอาเซียนคัพ 2026 ที่แฟนบอลไทยต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจ TrueVisions NOW เพื่อรับชมถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรก
ในรายการ "ซิโก้" ได้แสดงมุมมองว่า การถ่ายทอดสดทีมชาติไทยทุกชุด รวมถึงฟุตบอลลีก คือการประชาสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูงสุดของสมาคมฟุตบอลฯ เพื่อให้คนทั้งประเทศได้ส่งใจเชียร์ และเพื่อให้ครอบครัวของนักเตะ โดยเฉพาะชุดเยาวชน (U17) หรือฟุตบอลหญิง ได้เห็นลูกหลานลงเล่น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของสมาคมฯ ที่ต้องประสานงานกับสถานีฟรีทีวี (เช่น ไทยรัฐทีวี, ช่อง 7 หรือช่องอื่นๆ) เพื่อดึงสัญญาณมาให้คนไทยได้ดูฟรี หากเจรจาแล้วติดปัญหาเรื่องงบประมาณ ก็ควรชี้แจงให้แฟนบอลรับทราบอย่างโปร่งใส
นอกจากนี้ อดีตกุนซือช้างศึกยังสะท้อนมุมมองเรื่อง "ราคาตั๋วเข้าชมสนาม" ที่ปรับขึ้นเป็น 300-600 บาท (แพงกว่าเดิม 100 บาท) โดยยอมรับว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระต่อแฟนบอล โดยเฉพาะผู้ที่อยากพาสมาชิกในครอบครัวมาเชียร์ เพราะยังมีค่าเดินทางและค่าอาหารเพิ่มเติมที่ต้องแบกรับ