"โชติรินทร์" ฟอร์มดีไม่มีแผ่วคว้าชัย 2 แมทช์ติด เทนนิสเจ 30

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มวันที่สอง
ดาวรุ่งไทย "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับเจ60 ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อสัปดาห์ก่อน ยังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงต่อเนื่อง โดยในรายการนี้ ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ 1 ลงแข่งขันแมทช์ที่ 2 กลุ่ม เอ และเอาชนะ คุชิ คาเดียน จากอินเดีย ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-2 ส่งผลให้ โชติรินทร์ มีผลงานรวมล่าสุด ชนะ 2 แมทช์ติด และรอหวดส่งท้ายกับ ชเว โซอึน จากเกาหลีใต้
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม ซี ระหว่างนักเทนนิสไทย ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ พบกับ ทู จารุมิลินท ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ณภัทร เป็นฝ่ายครองเกม เอาชนะได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-0, 6-1 ทำให้มีผลงานชนะรวม 2 แมทช์ และจะแข่งขันแมทช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับ แซ็ค เจอนูเดต์ จากฝรั่งเศส
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์ที่ 2 กลุ่ม บี อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ แพ้ โคลอี้ เยว่ซิน หู (แคนาดา) 2-6, 4-6 /กลุ่ม ซี พิชญาภัค ศรีมุกข์ (วาง 3) ชนะ ลารา เราติ (ฮ่องกง) 6-1, 6-1 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ชนะ แพน จื้อเย่ (จีน) 6-3, 6-3
กลุ่ม ดี เรมิ อิอูจิ ชนะ อายูมิ อิโตะ (ออสเตรเลีย) 7-6(7), 6-3 ปารมี ทัดแก้ว (วาง 4) แพ้ จัง จี วอน (เกาหลีใต้) 2-6, 1-6 /กลุ่ม อี จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 5) ชนะ เอยุ โยชิดะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-2 กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ ชนะ ยัง ซอจอง (เกาหลีใต้) 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9
กลุ่ม เอฟ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร ชนะ ปวีณอร นวลศรี (วาง 6) 6-0, 6-3 /กลุ่ม จี ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 7) ชนะ มะลิ อ่องลออ 6-1, 6-0
ชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์ที่ 2 กลุ่ม เอ เตชธรรม ศรีเสน แพ้ คิม โนอาห์ (เกาหลีใต้) 2-6, 2-6 ธรรมะ โคศิริ แพ้ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (1-ญี่ปุ่น) 5-7, 3-6
กลุ่ม บี ตรัย ศรีเสน (วาง 2) แพ้ จ้าว-หง เจียน (ไต้หวัน) 3-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10 วีรวิชญ์ กำพุฒ ชนะ อาทิต คาสสินี (ลาว) 6-1, 6-1 /กลุ่ม ดี พัชรพล หลีกุล (วาง 4) ชนะ อิชาน บาดากิ (อินเดีย) 6-1, 6-3 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ เจิ้ง หลี่เว่ย (จีน) 6-1, 6-3
กลุ่ม อี ศิวกร ฉวยกระโทก แพ้ รัน เจ๋อสือ (5-จีน) 1-6, 2-6 ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แพ้ ฉุย เจเด็น (ฮ่องกง) 6-7(4-7), 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 6-10 /กลุ่ม เอฟ นราธิป เรืองศรี ชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น 6-0, 6-0
กลุ่ม จี ธัชธวัช ยิบอินซอย แพ้ เผิง ไคเฉิง (7-ไต้หวัน) 6-7(2-7), 5-7 วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ แพ้ คัลลัม ชาร์คีย์ (สหราชอาณาจักร) 0-6, 5-7 /กลุ่มเอช เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (วาง 8) ชนะ ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี 6-2, 6-1
อนึ่ง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (1) จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (เวิลด์เทนนิส) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์